Addio immediato e gran ritorno: Roma già avvisata

Addio immediato e gran ritorno, la Roma è stata già avvisata. Le ultime di calciomercato in casa giallorossa.

La Roma è al centro di importanti movimenti di mercato in questa sessione invernale. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto del difensore olandese Devyne Rensch dall’Ajax. Il ventiduenne, cresciuto nel settore giovanile del club di Amsterdam, ha accumulato 134 presenze, inclusi nove match di Champions League, distinguendosi per la sua versatilità difensiva e contribuendo con 10 gol e 8 assist in cinque stagioni.

La Roma ha concluso l’operazione per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, con un milione aggiuntivo legato a bonus di rendimento. Rensch ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio annuale di 1,2 milioni di euro. Il nome del terzino olandese, come noto, è stato uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni nel corso di questa parentesi di calciomercato, fin qui contraddistinta anche dall’intreccio Gollini-Ryan e dall’attesa per possibili soluzioni in attacco che permettano di ovviare all’assenza di un degno vice-Dovbyk.

Calciomercato Roma, il Boca Juniors non molla Paredes: dialoghi avviati

Non va trascurato, però, in questo corpo di operazioni, anche il margine di intervento che si è riservato Ghisolfi per l’ultima settimana sul fronte delle uscite. La lista dei partenti è ben nota da tempo, alla luce della copiosa presenza di giocatori ormai ai margini del progetto e in situazioni contrattuali che portano i giallorossi a dover cercare tempestive quanto valide soluzioni nel minor tempo possibile.

A questi, però, va aggiunto anche il nobile nome di Leandro Paredes, salito in cattedra e mai più messo in discussione dall’arrivo di Ranieri, dopo le difficoltà di inizio stagione e una gestione Juric che lo aveva visto ormai relegato ai margini del progetto. Sul suo conto, avevamo già riferito come TyC Sports abbia parlato di un’offerta al giocatore da parte del Boca Juniors, lasciando a Paredes la decisione finale sul suo futuro.

In una recente conferenza stampa, l’allenatore del Boca Juniors, Fernando Gago, ha anche lasciato aperti margini di intervento e speranza per i tifosi sul fronte dell’operazione che potrebbe vedere l’attuale 16 della Roma far rientro in patria entro fine gennaio. A ciò, poi, va aggiunta l’integrazione di queste ore di Cesar Luiz Merlo. Stando a quanto si legge sul profilo X del noto giornalista argentino, il Boca ha avviato le trattative per concordare il contratto del calciatore rispetto al quale, però, ancora non c’è accordo. Superato questo step, poi, si cercherà eventualmente di concordare una via di uscita con la Roma.