Dal Napoli alla Juve, è chiusa: 93 milioni e doppio addio

Ecco le ultime in merito ad uno dei temi più calci del calciomercato nostrano, che vede coinvolte Napoli e Juventus

Come ben noto gli ultimi giorni del mercato riservano spesso le sorprese più gustose e succulente delle frenetiche sessioni di mercato del calcio europeo, attualmente in agitazione per via delle numerose operazioni che potrebbero modificare concretamente la rosa (e dunque le aspirazioni) di alcune big del Vecchio Continente.

Il calciomercato invernale è notoriamente ancor più frenetico di quello estivo, vista la forbice di tempo sensibilmente più ristretta e la sproporzione tra la domanda e una striminzita offerta, il cui prezzo è viziato dalla scarsa volontà di privarsi di pedine importanti a metà stagione.

In tal senso è inevitabile riscontrare delle difficoltà anche nei mercati di società blasonate, le quali si ritrovano a fare i conti con rincari importanti e uno striminzito ventaglio di opzioni.

Tra le società più impegnate sul mercato vi è certamente la Juventus di Cristiano Giuntoli, il quale, in seguito alle conseguenze di una sessione estiva piuttosto controversa – i bianconeri hanno investito quasi duecento milioni di euro per poi trovarsi con delle lacune persistenti all’interno della rosa – ha intenzione di fornire a mister Motta quelle pedine mancanti. In tal senso emergono delle sorprendenti novità su alcuni obiettivi segnati in rosso e cerchiati più volte nel taccuino dell’ex direttore sportivo del Napoli.

Napoli e Juve a duello: se salta Adeyemi i partenoepi puntano Dorgu

Il calciomercato invernale della Juventus è inevitabilmente legato a quello di svariate rivali e big italiane, impegnate anch’esse nella corsa al profilo più conveniente e impattante per la stagione in corso. Tra queste spicca certamente la corazzata partenopea di Antonio Conte, attualmente costretta a reinvestire la liquidità proveniente dall’affare Kvara-PSG.

Il tecnico salentino, nonostante l’esplosione di David Neres e il ritorno al gol di Politano, pretende di ritrovarsi con un alternativa al georgiano entro la fine di gennaio e, difatti, secondo quanto riportato da Sky Germania nel corso delle ultime ore, pare che i partenopei si siano presentati al tavolo del Borussia Dortmund con un’offerta di ben 52,5 milioni di euro per Karim Adeyemi.

L’esterno tedesco sta confermando quelle qualità che nel corso dell’estate lo resero tanto appetibile agli occhi di Cristiano Giuntoli (virato poi sul talentoso Francisco Conceicao), ovvero quella fulminante rapidità che, abbinata ad una tecnica fuori dal comune e alla giovane età, ne fanno uno dei profili più promettenti del panorama calcistico europeo.

Tuttavia, sempre secondo i colleghi tedeschi, pare che il classe 2002 non abbia intenzione di trasferirsi durante quest’inverno, il che avrebbe delle conseguenze in grado di influenzare anche il mercato della Vecchia Signora. Difatti, nel caso in cui Adeyemi dovesse confermare la sua intenzione di concludere la stagione in maglia giallonera, ecco che il Napoli sarebbe costetta a virare su altri profili, tra i quali vi è anche quello di Patrick Dorgu, attuale rivelazione del campionato del Lecce, finita anche nelle mire della Juve. Il prezzo che i salentini pretendono attualmente per la propria stella danese si aggira intorno ai 40 milioni di euro.