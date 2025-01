Europa League, Roma ai playoff se: tutte le combinazioni

Europa League, si è appena chiusa la settima giornata. Ecco tutti i calcoli dell’ultima giornata. C’è il rischio eliminazione anticipata.

Novanta minuti di passione. Un altro giovedì per capire se la Roma riuscirà a fare i playoff. Sì, perché adesso, con il 21esimo posto – gli spareggi li fanno fino alla 24esima – c’è anche il rischio di rimanere fuori. Se l’Eintracht Francoforte dovesse vincere all’Olimpico, vedendo la classifica e vedendo le partite dell’ultimo turno, allora un’eliminazione potrebbe arrivare con largo anticipo. Vorrebbe dire, chiudere la stagione già nell’ultima settimana di gennaio.

Allora, la Roma ha 9 punti, gli stessi di Ferencvaros, Fenerbahce e Besiktas, ultima squadra al momento degli gli spareggi. A quota 8 c’è il Porto, poi Tweente e Braga a 7. Dietro interessa poco, l’Hoffenheim che di punti ne ha 6 ha una differenza reti peggiore di quella giallorossa. Quindi con un arrivo a pari punti andrebbero avanti gli uomini di Ranieri.

Roma ai playoff di Europa League: classifica e calendario

L’ultima giornata, comunque, ha questo calendario: Roma–Francoforte, Maccabi Tel Aviv-Porto, Midtjylland-Fenerbahce, Tweente-Besiktas e Braga-Lazio.

Detto dei tedeschi che saranno nella Capitale, il Porto contro il Maccabi che non ha quasi nulla più da chiedere dovrebbe vincere, quindi potrebbe piazzare la zampata vincente. Il Midtyylland di punti ne ha 10 e contro il Fenerbahce gli basterebbe il pareggio, mentre quello che tra Tweent e Besiktas è un vero e proprio scontro diretto. Se una delle due dovesse vincere, e la Roma non lo dovesse fare contro l’Eintracht, verrebbe piazzato il sorpasso. Insomma, il rischio di rimanere fuori da tutto c’è, è evidente, e serve una prestazione diversa da quella vista stasera. In ogni caso, con un pareggio, la Roma sarebbe quasi sicuramente dentro le 24. Ma è meglio non rischiare nulla.

LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE

AGLI OTTAVI

Lazio 19

Eintracht Francoforte 16

Bilbao 16

Manchester United 16

Lione 14

Tottenham 14

Anderlecht 14

FCSB 14

AI PLAYOFF

Galatasaray 13

Bodo|Glimt 13

Plzen 12

Olympiakos 12

Rangers 11

Alkmaar 11

Royale Union 11

Ajax 10

Real Sociedad 10

Midtjylland 10

Elfsborg 10

Roma 9

Ferencvaros 9

Fenerbahce 9

Besiktas 9

ELIMINATE

Porto 8

Tweente 7

Braga 7

Hoffenheim 6

Tel Aviv 6

RFS 5

Slavia Praga 4

Malmo 4

Ludogorets 3

Qarabag 3

Nizza 2

Dinamo Kiev 1