Farioli sulla panchina della Roma? La risposta ufficiale del tecnico

La presa di posizione del tecnico dell’Ajax nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida di Europa League contro l’FK RFS

“Farioli sta facendo bene: è giovane, aspetterà”: si è espresso in questi termini Claudio Ranieri in merito alle voci riguardanti il possibile arrivo dell’attuale tecnico dell’Ajax sulla panchina della Roma. Indiscrezioni che, negli ultimi giorni, si sono fatti sempre più insistenti al punto da calamitare anche l’attenzione in Olanda.

Nel consueto confronto con la stampa alla vigilia della prossima sfida di Europa League, è stato lo stesso Farioli a rispondere ad una domanda in merito al suo futuro, sostanzialmente glissando sugli spifferi riguardanti un suo possibile addio anticipato all’Ajax. Di seguito le sue parole: “In genere ricevo molte chiamate. Parlare con colleghi e dirigenti fa parte del mio lavoro: si parla di prossimi avversari, di calciatori”. Alla domanda specifica riguardante il nuovo possibile sodalizio con la Roma, Farioli ha dunque chiosato: “La mia dedizione al club è nota. C’è poco da dire, sono voci”.

Comprensibilmente, Farioli ha poi deciso di spostare l’attenzione sul prossimo impegno di Europa League che vedrà i ‘Lancieri’ sfidare l’FK RFS. Un impegno, quello contro la compagine lettone, che il tecnico italiano non ha alcuna intenzione di snobbare: “Siamo vicini alla qualificazione, ma non ancora matematicamente sicuri. Nelle prossime due gare abbiamo una grande chance, ma non dobbiamo sottovalutare l’impegno”.

Ritornando per un momento alle tante indiscrezioni riguardanti la panchina della Roma, i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve in merito al successore di Ranieri. L’obiettivo dei giallorossi resta quello di continuare una stagione che potrebbe ancora regalare tanto a Dybala e compagni. Al futuro – in attesa di novità sul fronte dirigenziale – ci sarà tempo e modo di pensare.