Formazioni ufficiali AZ-Roma: la decisione su Pellegrini

Formazioni ufficiali AZ-Roma. L’Europa League chiama la formazione di Claudio Ranieri. Il tecnico romano pronto a sorprendere ancora.

La Roma di Claudio Ranieri si appresta ad affrontare la settima fatica europea. Ad attendere la compagine capitolina questa volta ci sarà la formazione olandese dell’Az Alkmaar, formazione assai stimata dal tecnico romano. Per cui occhio alle brutte sorprese.

Negli ultimi anni il percorso della Roma in campo europeo ha regalato non poche soddisfazioni. Ora si cerca soltanto dio proseguire questa recente e positiva tradizione. Il periodo non è il più indicato per richiedere la massima concentrazione ai giocatori. Il mercato sorvola sulla testa di tanti giocatori, in tutti i club. Anche quei pochi che sono sicuri della conferma ‘respirano’, però, un’aria diversa. L’Europa è comunque in grado di regalare stimoli che a volte nemmeno la nostra Serie A sa offrire. Anche su questo tasto punta non poco il tecnico giallorosso. Occorre continuare a tenere alta la tensione, in Europa League come in campionato e in Coppa Italia.

Az Alkmaar – Roma: la scelta di Claudio Ranieri

Claudio Ranieri conferma quasi in toto la formazione che ha battuto il Genoa di Vieira nell’ultimo turno di campionato. La sola eccezione riguarda l’esclusione di Lorenzo Pellegrini. Infatti accanto a Paulo Dybala, posizionato sulla trequarti, ci sarà El Shaarawy. Un’altra conferma arriva invece da Cristante, ancora una volta fuori dalla lista dei convocati. Il centrocampista di San Vito al Tagliamento si allontana sempre di più dalla Roma.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Claise, Mijnans, Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo. All.: Martens

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All.: Ranieri

L’appuntamento per la sfida Az Alkmaar- Roma è fissato per le ore 18.45.