Via dalla Roma prima del gong, l’hanno già venduto

Via della Roma prima del gong, la decisione è arrivata subito: hanno già venduto il giocatore. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa giallorossa.

La Roma è attualmente impegnata su più fronti, sia in campo europeo che nel calciomercato. Nella giornata odierna, l’evento principale slegato dalla campagna acquisti interessa la sfida all’AZ Alkmaar nell’AFAS Stadion, in una partita cruciale per l’Europa League. Con 9 punti in classifica, la Roma mira a consolidare la sua posizione per evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi di finale.

Sul fronte del mercato, restando in temi olandesi, la società ha intanto ufficializzato l’acquisto del difensore olandese Devyne Rensch dall’Ajax. Il ventiduenne, noto per la sua versatilità difensiva, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Rensch ha collezionato 134 presenze con la casacca olandese, contribuendo con 10 gol e 8 assist. Il trasferimento è stato concluso per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, con un milione aggiuntivo legato a bonus, in una trattativa promossa dallo stesso Ranieri proprio nella conferenza stampa di ieri, quando il tecnico ha commentato positivamente il valore e il possibile contributo del giovane esterno.

Auguri di compleanno senza regalo: i tifosi chiedono la cessione di Zalewski

Come accaduto già in altre sessioni di mercato, però, la Roma è stata accostata nuovamente a Davide Frattesi, la cui posizione di marginalità parrebbe poterlo destinare ad un’uscita già nel mese di gennaio. L’Inter, così come era capitato anche con il Sassuolo di Carnevali, non vuole però lasciare partite a cuor leggero l’ex giallorosso, valutandolo una cifra superiore a quella che la Roma si è finora detta disposta ad investire.

Per facilitare l’operazione, si era parlato anche del possibile coinvolgimento di Nicola Zalewski, esterno polacco in scadenza a giugno e, ormai da troppo tempo, ben lungi dalla centralità progettuale. Promettente e qualitativo solamente durante il primo anno di Mourinho, il numero 59 non è più in grado di dare garanzie tecniche e tattiche, essendosi altresì distinto per disattenzioni mentali di non poco conto.

Proprio nella mattinata odierna, a poche ore dalla sfida di Europa League, è arrivata l’ennesima conferma rispetto alla marginalità del giocatore rispetto al progetto Roma e ad un ambiente che lo ha ormai scaricato. Come si può leggere nei commenti sotto il post di auguri di compleanno al giocatore, infatti, sono stati numerosi i tifosi a chiedere la cessione immediata del polacco. Questi ultimi, indipendentemente da eventuali ingerenze e coinvolgimenti nella trattativa per Frattesi, lasciano capire come buona parte della tifoseria romanista spera di assistere ad un allontanamento immediato di Zalewski dalla rosa.

“Per un attimo ho sperato fosse il post relativo all’annuncio della sua cessione, invece è solo un post per il suo compleanno”. “Ora attendiamo il secondo post su di lui, quello più importante (relativo alla cessione, chiaramente ndr)”. “Auguri, auguri (ti prego, vai all’Inter)”. “Speriamo sia l’ultimo compleanno con la maglia della Roma”. “Mi auguro sia l’ultimo con la maglia della Roma”. “Per regalo, gli auguro di andarsene via quanto prima”. “Facci un regalo, salutaci!“.