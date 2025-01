Addio Juve, ora è anche UFFICIALE: firma nella notte

Addio Juventus, ora è anche UFFICIALE: la firma è arrivata nella notte e di fatto chiude ogni possibilità. Ecco cosa è successo

Ad un certo punto, in questo mese di gennaio, sembrava potesse essere un affare in chiusura, per la Juventus ovviamente. Poi in una partita è successo di tutto e il difensore che avrebbe voluto Giuntoli ha preso un’altra decisione.

E, nella notte, è arrivato anche il comunicato ufficiale. Adesso la Juve ha altri obiettivi, lo sappiamo: sta cercando di prendere Todibo dal West Ham – che la scorsa estate aveva preferito la Premier League e che invece si è pentito della scelta – e non perde di mira Kelly. Insomma, altri obiettivi (senza nemmeno dimenticare Tomori), tutti successivi a quello che sembrava il colpo in canna. Ma non c’è stato niente da fare.

Addio Juventus, UFFICIALE: Araujo ha rinnovato col Barcellona

Galeotta la semifinale di Supercoppa di Spagna. Quando un problema fisico di un compagno ha costretto Flick a mandarlo in campo. Lui, Araujo, lo stava tenendo in panchina perché aveva sentito che c’era la possibilità di un passaggio alla Juventus. Ma poi le cose, come detto, sono cambiate nello spazio di poche ore. E così, da quel momento in poi, tutto è andato liscio verso la firma del rinnovo contrattuale.

Che nella serata di ieri è stato ufficializzato dal Barcellona: Araujo ha messo nero su bianco, addirittura, fino al 30 giugno del 2031. Un prolungamento importante che mette di fatto la parola fine non solo alla possibilità di prenderlo in questa sessione di mercato, ma è impossibile anche pensarci la prossima estate. A meno che non ci siano altri cataclismi sportivi come successo nelle scorse settimane, e allora sì che tutto potrebbe cambiare di nuovo. Ma siamo certi che di scossoni non ce ne saranno. Ormai la strada è tracciata.