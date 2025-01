Ancelotti dopo Ranieri: le cifre sono UFFICIALI

Ancelotti dopo Ranieri. La Roma tra campionato, Europa League ed il mercato di gennaio che volge repentinamente al termine. Obiettivo: il futuro tecnico.

Al terzo tentativo la Roma ha fatto centro. Ha deciso di puntare sull’usato sicuro, indiscusso ed indiscutibile, per serietà. professionalità e competenza mostrata, e dimostrata, in decenni di attività.

Il Claudio Ranieri che si osserva quotidianamente a Trigoria appare come un novello Giano Bifronte. Da una parte il suo sguardo attento guarda all’immediato, all’adesso non più procrastinabile di una formazione che di tempo, e di terreno, ne ha perduti in quantità sufficiente ad inizio stagione, Dall’altra gli occhi del tecnico romano immaginano possibili scenari futuri per la Roma quando il suo posto non sarà più sulla panchina giallorossa ma dietro una scrivania a Trigoria. Toccherà anche a lui, forse soprattutto a lui, consigliare alla dirigenza della società capitolina il nome giusto per il ruolo di futuro tecnico della Roma.

Ancelotti dopo Ranieri. Niente Allegri

Chi dopo Claudio Ranieri? La domanda affascina ed incuriosisce il popolo giallorosso. Nel frattempo i numerosi ‘addetti ai lavori’ annunciano nomi su nomi. Tutti possibili, tutti papabili per una panchina importante come quella della Roma.

Giovanni Galeone, nel frattempo, ha annunciato che Massimiliano Allegri non si lascerà incantare dalle milionarie offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Per non lasciare dubbi sul terreno ha altresì ritenuto doveroso sottolineare come Claudio Ranieri vedrebbe molto bene l’ex tecnico di Milan e Juventus sulla panchina giallorossa. C’è, però, chi la pensa in maniera decisamente diversa. Supportato da numeri importanti che non si possono smentire.

L’Agenzia di scommesse GoldBet ha ‘giocato’ con il futuro della Roma puntando la sua attenzione, fornendo le sue quote, sul prossimo allenatore giallorosso. Ed il nome in prima fila, pronto a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri, non è quello di Massimiliano Allegri, quotato 5, bensì Carlo Ancelotti, attualmente alla guida del Real Madrid, dato soltanto a 4. Pertanto un altro pezzo della storia giallorossa sembra pronto al grande ritorno.

Un altro motivo per ringraziare il fondamentale operato di Claudio Ranieri.