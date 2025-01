Dai nerazzurri alla Roma: nuovo acquisto UFFICIALE

Giungono conferme ufficiali in merito ad un affare particolarmente chiacchierato tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Dopo un periodo di inaspettata armonia tra le fila delle tifoseria giallorossa – da sempre caratterizzata da una fervente passione condivisa, ma anche da una propensione alla divisione interna in termini di opinioni sul rendimento della squadra e sulla valutazione dei singoli calciatori – la sconfitta europea di ieri sera sembrerebbe aver riaperto una spaccatura tra due fazioni ben distinte: da una parte vi sono infatti colori i quali continuano ad affermare che, nonostante i recenti risultati in campionato e le rinomate capacità di Sir Claudio, i giallorossi abbiano l’impellente necessità di conquistare nuove pedine che colmino le supposte lacune presenti nell’undici titolare e in panchina.

Dall’altra chi, al contrario, crede che la rosa giallorossa sia certamente in parte incompleta, ma che i veri problemi risiedano nell’approccio tattico e in quello mentale (l’assenza di vittorie proprio in trasferta alimenterebbe tale tesi). Intanto, mentre tra i vicoli della città eterna si continua a discutere, l’AS Roma ha ufficializzato un nuovo colpo di mercato.

Gollini è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma

Non era di certo l’acquisto più urgente del calciomercato invernale dei giallorossi – vista l’assenza di un vice Dovbyk e di un centrale difensivo che si riveli compatibile con un sistema di gioco che spesso costringe la linea difensiva a rientrare rapidamente nella propria metà campo -, ma, in seguito alla partenza di Mathew Ryan, quello del secondo portiere appariva comunque come un tassello da aggiungere al mosaico giallorosso.

Difatti, attraverso un video pubblicato su X (Twitter) sul canale ufficiale della Roma, i capitolini hanno annunciato il trasferimento ufficiale di Pierluigi Gollini, il quale arriva direttamente da Genova (dove aveva giocato la prima parte del campionato) e il cui cartellino passa a titolo definitivo dall’Atalanta alla Roma.