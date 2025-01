Osimhen al posto di Zirkzee: colpo gobbo in Serie A

Osimhen al posto di Zirkzee, l’effetto domino sblocca il super colpo in attacco per la Juventus di Thiago Motta.

La Juventus ha ufficializzato in questi giorni l’acquisto di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, con l’attaccante francese che si unisce ai bianconeri in prestito fino al 30 giugno 2025. L’operazione, che aveva subito un ritardo a causa del superamento da parte del PSG del limite massimo di giocatori in prestito consentito dalla FIFA, si è alla fine sbloccata grazie alla risoluzione del contratto di Juan Bernat, che ha permesso l’ufficializzazione del trasferimento dell’attaccante in bianconero.

Già convocato per la delicata gara di domani contro il Napoli, Kolo Muani parrebbe vantare il totale appoggio e benestare di un allenatore come Thiago Motta, ben consapevole altresì delle difficoltà della squadra, reduce da un percorso in campionato non infelice ma macchiato, ad ogni modo, da una sindrome da pareggio con la quale bisognerà necessariamente fare i conti.

La Juventus, attualmente imbattuta in campionato con 8 vittorie e 13 pareggi, si trova al quinto posto in classifica, a 13 punti dal Napoli capolista, l’incrocio con la quale potrebbe rappresentare un’opportunità cruciale per ridurre il divario e rilanciare le ambizioni in Serie A. Più in generale, un talento di grande prospettiva come Kolo Muani, soprattutto in un periodo complicato a livello personale come quello di Vlahovic, potrebbe fungere da coadiuvante di non poco conto.

Intreccio ed effetto domino in Premier League: Osimhen sblocca la Juventus per Zirkzee

Nel frattempo, il calciomercato europeo è in fermento e la stessa Juventus, dopo l’operazione Kolo Muani, potrebbe ritagliarsi il ruolo, se non di protagonista, quantomeno di osservatrice attenta e non passiva. In particolar modo, va ben seguito l’intreccio che potrebbe derivare dagli ultimi aggiornamenti delle penne del The Standard.

Qui si può leggere di una serie di novità coinvolgenti plurime realtà europee e un corpo di nomi accostati nel recente passato anche alla Serie A. Il Chelsea, ad esempio, continua a essere associato a vari giocatori, tra cui Alejandro Garnacho del Manchester United, a sua volta interessato a Christopher Nkunku. Se questo scenario interessa maggiormente realtà come Napoli o Milan, accostate con tempistiche e modalità diverse a questi giocatori, un’altra questione ben aperta tra le fila dei Red Devils potrebbe certamente avere ingerenze nel mondo Juventus.

Il Manchester United, come si legge, starebbe, infatti, valutando l’acquisto di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli. Se l’operazione Kolo Muani dovesse concretizzarsi a titolo definitivo in casa Juventus, il Paris Saint-Germain potrebbe utilizzare i fondi derivanti per competere con lo stesso Manchester United nell’acquisizione di Osimhen.

A questo punto, soprattutto in caso di approdo dell’ex bomber del Napoli tra le fila della squadra di Amorim, non può essere escluso da tale discorso Joshua Zirkzee, il cui impatto in Premier League è stato a dir poco infelice e che rischierebbe in questo modo di trovare ancora meno spazio. Anche alla luce di una partenza di Vlahovic in estate sempre meno improbabile, quello che era stato il campioncino del Bologna di Thiago Motta potrebbe finalmente fare rientro in Serie A , approdando tra le fila di una Vecchia Signora da tempo sulle sue tracce.