Blitz rossonero e addio Roma: se ne va dopo sei mesi

Gli ultimi giorni della sessione invernale sono notoriamente i più frenetici del mercato e, di recente, è emersa una novità di rilievo sul calciomercato giallorosso

Nonostante le piacevoli sensazioni emerse nel corso delle ultime settimane – durante le quali sono risultati evidenti i benefici della gestione Ranieri, sia sul piano squisitamente tattico che su quello psicologico – la sconfitta europea ha riacceso nella tifoseria il campanello d’allarme del calciomercato, su chi, secondo il popolo giallorosso, Ghisofli dovrà continuare a lavorare per fornire a Sir Claudio un organico completo.

A ciò si somma il tema ‘prossimo allenatore’, che dovrà inevitabilmente pesare sulle decisioni prese sia in fase di acquisto che di cessione, vista la necessità di consegnare al futuro tecnico giallorosso degli strumenti compatibili alle aspettative della proprietà e della tifoseria.

Per acquistare, tuttavia, occorre fare spazio e in tal senso giungo o novità di rilievo in merito ad un addio di uno dei nomi più discussi degli ultimi mesi tra i corridoi di Trigoria.

Hermoso nel mirino del Leverkusen di Alonso

L’impatto di Mario Hermoso all’interno del contesto Roma è certamente difficile da annoverare tra i successi della gestione Ghisofli (sempre che vi siano tifosi che ancora riconoscono dei ‘successi’ al direttore tecnico francese), vista la dubbia utilità dell’ex Atletico Madrid alla causa giallorossa.

A differenza di Hummels – anch’egli arrivato a parametro zero come toppa dell’ultima spiaggia e oggi divenuto pilastro inamovibile della difesa capitolina – il centrale difensivo spagnolo è attualmente scivolato in fondo alle gerarchie di Ranieri, il che farebbe propendere per cedere ad alcuni corteggiamenti provenienti sia dalla Serie A (vedi l’Inter di Marotta) che dall’estero.

Tra le società interessate, come riportato da Fabrizio Romano, ecco anche il Bayer Leverkusen di mister Alonso, intrigato dall’esperienza che Hermoso ha maturato nei grandi club di Madridi e da un’età che potrebbe garantirgli ancora una manciata di stagioni da protagonista.