Sorpresa Friedkin: colpo last minute dalla Juventus

Colpo last minute dalla Juventus, sorpresa improvvisa di calciomercato da parte del Presidente Friedkin. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è attivamente impegnata nel calciomercato invernale, cercando di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Recentemente, il club ha ufficializzato l’acquisto del terzino olandese Devyne Rensch dall’Ajax per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, praticamente in modo parallelo all’approdo di Pierluigi Gollini per prendere il posto di Ryan.

Parallelamente, la Roma sta valutando alcune cessioni. Il difensore spagnolo Mario Hermoso, non convocato per la trasferta di Udine, è ormai sempre più vicino al salutare la Roma dopo pochi mesi, come ben restituiscono i concreti interessi del Bayer Leverkusen. Se questo scenario permette di giustificare i consequenziali interessi nati in casa Roma per profili che possano implementare il pacchetto difensivo a disposizione di Ranieri, non vanno nemmeno trascurate le altre vicende relative ad un possibile addio di altri elementi.

Tra questi, oltre ad un ormai da tempo partente Shomurodov, si era segnalato anche Matias Soulé, arrivato dal Frosinone la scorsa estate ma fin qui ben lungi dall’assicurare l’apporto che ci si aspettava dopo il grande investimento di Ghisolfi. L’argentino, dopo essere stato accostato a diverse realtà europee, è nelle ultime ore finito anche nei radar del Galatasaray.

Asse di mercato Juventus-Friedkin: Arthur può approdare in Premier League

Intanto, ampliando l’orizzonte, non vanno trascurate le informazioni di mercato che, più genericamente coinvolgendo i Friedkin, potrebbero avere ingerenza in Serie A e all’estero.

Come si ricorderà, la famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, detiene anche l’Everton in Premier League. In questo contesto, si segnala che la Juventus sta valutando la cessione del centrocampista brasiliano Arthur Melo, rientrato dal prestito alla Fiorentina e attualmente ai margini del progetto bianconero. Il centrocampista brasiliano classe 1996, è attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 2026. Dopo aver militato nel Barcellona, è approdato al club bianconero nel 2020. Nella stagione 2023-2024, è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, dove ha collezionato 33 presenze e segnato 2 gol.

Tuttavia, rientrato a Torino, non ha trovato spazio nell’attuale rosa guidata da Thiago Motta. Attualmente, Arthur è al centro di trattative di mercato, come riferisce Gianluca Di Marzio, con l’Everton e il Real Betis che monitorano attentamente la sua situazione. Entrambi i club stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo per rafforzare il proprio centrocampo.