Addio Cristante e colpo dal Napoli: hanno messo nero su bianco

Addio Cristante e colpo dal Napoli. Il mercato di gennaio sta entrando nella sua ultima settimana. Si attendono anche clamorose partenze.

Il mercato sta volgendo al termine e gli ultimi giorni sono pronti a regalare sorprese. Se gli occhi dei più sono rivolti dalle parti della Continassa per vedere come, e con chi, Cristiano Giuntoli intende risolvere i gravi problemi della Juventus attuale, anche altrove si studiano colpi importanti. E non soltanto in entrata.

Abbiamo superato la metà della stagione agonistica e ciò ha portato molti ampi sorrisi, ma non meno insoddisfazione. E l’insoddisfazione porta all’immediato desiderio di trovare miglior fortuna altrove quando non la si riesce a trovare nel proprio club di apparenza. Radiomercato ne ha annoverati parecchi di volti insoddisfatti che potrebbero cambiare aria, e squadra, proprio in questi ultimi giorni del mercato invernale.

Addio Cristante e colpo dal Napoli. Due addii eccellenti

Nomi tanti, ipotesi millanta. Eppure c’è chi ha provato a dare risposte concrete. Attraverso i numeri. Come l’Agenzia di scommesse GoldBet.

L’elenco è infinito ed i nomi decisamente illustri. Cambiano i numeri e con questi le probabilità che i menzionati profili cambino casacca fin da gennaio. Un paio di prospetti hanno quotazioni che inducono a pensare che presto saluteranno il loro attuale club. Bryan Cristante della Roma è uno dei primi della lista. La sua quotazione è infatti di 1.75 e praticamente ce lo mostra con un piede e mezzo fuori da Trigoria. Situazione che appare ancora più chiara nel caso dell’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori. Per lui la quotazione di GoldBet è addirittura pari a 1.65. Pertanto per l’attaccante azzurro l’addio al Napoli, e ad Antonio Conte, appare già scritto. La sessione invernale di mercato si appresta dunque a battere i suoi ultimi colpi. Almeno due si possono considerare un po’ più probabili di altri. Per maggiore sicurezza attendiamo, però, le conferme ufficiali.