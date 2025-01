Colpo d’ala con lo scambio: ribaltone Roma

Ribaltone Roma. Il mercato è sempre più protagonista mentre è prossima l’ultima settimana di trattative. E quelle giallorosse possono stupire.

Per la Roma di Claudio Ranieri la sfida di oggi contro l’Udinese può rappresentare l’occasione migliore per interrompere, finalmente, il tabù delle trasferte.

La formazione giallorossa deve riprendere a far punti per risalire in classifica. Una risalita sempre più necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in estate. Un’estate che aveva visto la società capitolina assoluta protagonista sul mercato. Diversi i volti nuovi sbarcati a Trigoria e tutti accompagnati da unanimi consensi. Poi la stagione ha preso la piega peggiore ed i due cambi di panchina nel giro di pochi mesi hanno sancito il fallimento di buona parte di quelle operazioni. In questa sessione invernale la Roma sta provando a sistemare qualcosa. Operazioni in entrata che potrebbero essere affiancate da cessioni di qualità. E quanto annunciato da Manuele Baiocchini, volto di Sky Sport 24, non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi.

Ribaltone Roma, Matias Soulé ai saluti

Durante la lunga estate calda del mercato giallorosso Matias Soulé ha rappresentato il fiore all’occhiello di una campagna acquisti-cessioni come da tempo non si vedeva nella capitale.

Il talento di Mar del Plata è stato acquistato dalla Roma dopo una non facile trattativa e soltanto dopo un esborso importante versato nelle casse della Juventus: 30 milioni di euro. Il mancino argentino è stato forse il prospetto che ha più patito la difficile partenza della formazione giallorossa e le cervellotiche decisioni della dirigenza e della proprietà. Il classe 2003 sembra, però, non aver perduto nemmeno uno dei suoi numerosi estimatori. Ed un’altra big si è aggiunta alla già importante lista: “C’è stato anche il Milan, che l’ha chiesto ai giallorossi in cambio di Alexis Saelemaekers, che a Roma vorrebbero tenere ma è ancora di proprietà dei rossoneri. Si è affacciato anche il Napoli, ma la Roma non vuole rinforzare gli azzurri“.

I giallorossi hanno precisi obiettivi da raggiungere ma: “La Roma non vuole cedere Soulé”. Messaggio forte e chiaro.