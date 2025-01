Dybala e nuovo attaccante: doppio annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, doppio annuncio da Udine prima del fischio iniziale. Da Dybala al vice-Dovbyk: l’hanno appena detto.

La Roma si prepara ad affrontare l’Udinese dopo una settimana intensa, caratterizzata dalla vittoria per 3-1 contro il Genoa, che ha permesso ai giallorossi e dalla sconfitta in trasferta in Europa League contro l’AZ Alkmaar, che ha evidenziato alcune criticità nella rosa, ormai da troppo tempo non più in grado di imporsi sulle avversarie anche lontano da casa.

Sul fronte del calciomercato, la società capitolina ha ufficializzato l’acquisto del terzino destro olandese Devyne Rensch dall’Ajax per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, seguito anche dall’approdo di Gollini al posto di Ryan, chiosando una settimana di mercato intensa ma che non ha ancora permesso di assistere alle sperate novità che attendono i tifosi in una parentesi cruciale per plasmare la rosa in vista di questa seconda parte di stagione.

Per quanto riguarda le uscite, si registra l’interesse del Bayer Leverkusen per il difensore spagnolo Mario Hermoso, arrivato a Roma solo sei mesi fa. Il giocatore non è stato convocato per la partita contro l’Udinese, alimentando le voci su una sua possibile partenza.

Calciomercato Roma, da Dybala a Lucca: gli annunci UFFICIALI di Ghisolfi e Nani

In vista della sfida contro l’Udinese, l’allenatore Claudio Ranieri ha operato alcune scelte significative nella formazione titolare, oltre alle su citate decisioni legate ai convocati. Devyne Rensch ha subito debuttato dal primo minuto come esterno destro, mentre Tommaso Baldanzi ha occupato la trequarti insieme a Lorenzo Pellegrini, a supporto dell’unica punta Artem Dovbyk. Paulo Dybala, leader tecnico della squadra, partirà dalla panchina, presumibilmente per motivi di gestione fisica in vista di una settimana che, prima del Napoli, proporrà anche la sfida da dentro o fuori in Europa League contro l’Eintracht Francoforte.

Nel frattempo, il direttore sportivo Ghisolfi ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Dybala, con la clausola di estensione automatica che è scattata, prolungando il legame dell’argentino con la Roma fino al 2026. Ghisolfi ha espresso grande soddisfazione per l’accordo, sottolineando l’importanza di Dybala come leader e figura centrale per il club.

Sulla sua questione, così come sullo scenario Hermoso, infatti, queste le parole del direttore sportivo a Dazn poco prima del fischio di inizio: “Ci sono squadre interessate a Mario, abbiamo contatti ma niente di fatto. Dobbiamo prendere un centrale se va via, ma abbiamo giocatori versatili come Rensch, Celik e Cristante. Però sì, dobbiamo prendere qualcuno in caso“.

La clausola di Dybala è scattata?

“Sì, lo possiamo dire ufficialmente, siamo molto contenti perché lui è un leader della squadra e una figura importante per il club“.

Per quanto concerne le parole del direttore esecutivo dell’Udinese, Gianluca Nani, queste hanno toccato esplicitamente anche il mondo Roma: “Mi sorprenderei se non arrivassero richieste per Lucca, dal momento che è un grandissimo centravanti. Quando non mi chiedono un giocatore forte mi sorprendo. La Roma non mi ha chiesto nulla, ma è nel mirino di tanti top“.