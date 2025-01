Formazioni ufficiali Udinese-Roma: bocciatura totale e debutto

Formazioni ufficiali Udinese-Roma, ecco le scelte di Ranieri in vista del match di questo pomeriggio. Sfida troppo importante per i giallorossi

L’ultima volta che la Roma ha vinto in trasferta è stato proprio a Udine: un’affermazione arrivata nei minuti finali di quel match giocato in seconda battuta dopo il malore che aveva colpito Ndicka e che lo aveva fatto sospendere.

Una vita fa, praticamente. Un mal di trasferta clamoroso che nessuno è riuscito a curare: né De Rossi, nelle partite che ha condotto, né Juric e nemmeno Ranieri che di opportunità, anche in Europa League, ne ha avute, soprattutto quella di giovedì scorso contro l’Az. Una sconfitta pesantissima che ha messo in dubbio anche il passaggio del turno tra le prime ventiquattro, quello che almeno darebbe la possibilità di giocare i playoff: in caso di sconfitta contro l’Eintracht Francoforte, infatti, il rischio eliminazione sarebbe davvero concreto.

Formazioni ufficiali Udinese-Roma: le scelte di Ranieri

Ma adesso non è tempo di pensare a giovedì, c’è da conquistare una vittoria per non chiudere in anticipo, e con largo anticipo, tutte le possibilità di lottare per un piazzamento europeo per il prossimo anno. Sì, una mancata vittoria – e all’orizzonte c’è il Napoli – chiuderebbe di fatto tutte le possibilità. Detto questo, andiamo a vedere quindi le scelte di Ranieri.

Dybala in panchina, come da previsioni della vigilia. Turno di riposo per la Joya e, al suo posto, dentro Baldanzi con Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Bocciato Soulé. Dietro, davanti a Svilar – con Gollini in panchina – il trio composto da Celik, Mancini, e Ndicka. In mezzo al campo Pisilli e Koné, Rensch a destra, al debutto, mentre Angelino giocherà dall’altro lato. Ranieri quindi opta per il doppio trequartista e non per due punte vicine come successo in Olanda giovedì scorso. Una vera e propria rivoluzione.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.