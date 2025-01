Juve e Milan, a volte ritornano: via libera e firma immediata

Via libera e firma immediata, cambia tutto per Juventus e Milan. Le ultime di calciomercato per Conceicao e Thiago Motta.

La Juventus di Thiago Motta ha ieri incassato la prima sconfitta stagionale in campionato, cedendo per 2-1 al Napoli in una partita che ha messo in luce le consuete fragilità difensive dei bianconeri. Nonostante un avvio promettente con il vantaggio iniziale, targato Kolo Muani, la squadra torinese è stata nuovamente rimontata, evidenziando una preoccupante tendenza a perdere punti preziosi in situazioni di vantaggio.

Questa sconfitta si aggiunge a una serie di partite in cui la Juventus ha subito rimonte, totalizzando ben 17 punti persi in questo modo dall’inizio della stagione. Episodi simili si sono verificati contro squadre come Inter, Lecce e Fiorentina, sottolineando una fragilità difensiva che necessita di interventi urgenti.

Tomori, via libera per il ritorno in Premier League: addio a Juve e Milan

Per far fronte a queste problematiche, la dirigenza bianconera è attiva sul fronte del calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare il reparto arretrato. Dopo l’arrivo del giovane difensore portoghese Renato Veiga dal Chelsea, la Vecchia Signora continua la ricerca di ulteriori innesti per colmare le lacune difensive.

Tra i nomi accostati al club torinese spicca quello di Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997 attualmente in forza al Milan. Tomori, con un passato al Chelsea, è noto per la sua velocità e abilità nell’uno contro uno, caratteristiche che potrebbero apportare maggiore solidità alla retroguardia bianconera. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore è agguerrita: Aston Villa e Newcastle United hanno manifestato un forte interesse per il difensore, con l’obiettivo di riportarlo in Premier League.

In particolare, l’Aston Villa sembra aver accelerato le trattative per assicurarsi le prestazioni di Tomori, soprattutto dopo il via libera del tecnico Unai Emery, che considera il 27enne inglese il profilo ideale per rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riportato da Football Insider, il club di Birmingham è pronto a intensificare gli sforzi per concludere l’operazione nelle fasi finali della finestra di mercato, con il giocatore rossonero che, dal proprio canto, sarebbe ben disposto a tornare in un campionato per lui forgiante e ben noto.