Nuovo bomber per Ranieri: annuncio UFFICIALE dopo Udinese-Roma

La Roma ha vinto contro l’Udinese per 1-2, ma bisogna segnalare anche un importante annuncio in sede di calciomercato.

Dopo il ko rimediato giovedì scorso in Europa League contro l’Az Alkmaar, la Roma ha fornito un grande segnale di ripresa. I giallorossi, infatti, sono riusciti finalmente a vincere in capitolino, visto che hanno sconfitto 1-2 l’Udinese.

La gara, però, non era iniziata nel migliore dei modi, visto che il team friulano è andato in vantaggio nel primo tempo con il gol realizzato da Lorenzo Lucca. Ma la Roma non si è persa d’animo e prima ha pareggiato con il penalty di Pellegrini e poi ha portato a casa i tre punti con il rigore realizzato da Artem Dovbyk.

Con questo successo contro l’Udinese, di fatto, la Roma ha fatto un altro salto in classifica. Gli uomini di Claudio Ranieri sono ora noni in classifica. I giallorossi sono ora attesi dalla sfida di Europa League contro l’Eintracht di Francoforte, ma prima bisogna registrare un annuncio di mercato davvero importante.

Calciomercato Roma, Ranieri su Lucca: “Lo stiamo seguendo, vedremo cosa succederà”.

A darlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, è stato lo stesso Claudio Ranieri: “Lucca😕 Lui è un bel giocatore, è un ottimo calciatore. Lo stiamo seguendo, vedremo cosa succederà”.

Con queste parole, di fatto, Claudio Ranieri ha confermato l’interesse della Roma per Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, di fatto, potrebbe venire in giallorosso per coprire il ruolo di vice Dovbyk. L’Udinese, tra l’altro, potrebbe dire sì alla cessione del suo centravanti, considerando che non rischia la retrocessione in Serie B.