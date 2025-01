Osimhen alla Juventus: assist clamoroso e partita riaperta. Ecco come il nigeriano di proprietà del Napoli potrebbe arrivare in bianconero. Hanno già deciso

Juventus, Napoli e Psg. Intrecci di mercato incredibili già in questa sessione di mercato, con Kvara in Francia e Kolo Muani in bianconero e pure autore della prima rete della squadra di Thiago Motta ieri sera al Maradona. Ma queste tre squadre, secondo le informazioni che arrivano, potrebbero essere protagoniste anche la prossima estate.

C’è un nome, che è quello di Osimhen, che sarà molto chiacchierato tra un po’ di mesi. Sì, perché il centravanti nigeriano, in prestito al Galatasaray fino alla fine di questa annata, tornerà in azzurro per ripartire. Ormai la sua esperienza con i campani è finita da un pezzo e quindi è alla ricerca di una nuova sistemazione. Si è discusso di molte squadre di Premier League pronte a prenderlo, ma anche del Psg nell’ultimo periodo, che ha bisogno di un attaccante e che guarda in casa azzurra dopo aver preso l’altro elemento che due anni fa ha portato lo scudetto. Però, le cose, potrebbero andare in maniera diversa.

Osimhen alla Juventus: il Psg lo molla

Intervenuto a Radio Marte, Valentin Pauluzzi, corrispondete de L’Equipe dall’Italia, ha detto chiaramente un cosa: difficilmente il Psg nella prossima sessione di mercato penserà a Osimhen: “Per quest’estate, non credo che il PSG si concentrerà davvero su Osimhen, perché hanno già diversi attaccanti e finiranno per scommettere su di loro“.

Insomma, un via libera, o quasi, per la Juventus, che con i soldi di Vlahovic, destinato all’addio anche dopo la panchina di ieri – Motta gli ha concesso solamente gli ultimi dieci minuti di match – potrebbe avere quelle risorse finanziarie che servono per prendere il centravanti nigeriano. E chissà che questa operazione non possa realmente andare a buon fine nello spazio dei prossimi mesi.