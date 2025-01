Voti Udinese-Roma 1-2, Pellegrini e Dovbyk chiudono il cerchio

Voti Udinese-Roma 1-2, lo spavento targato Lucca non abbatte la squadra di Ranieri. Vittoria in trasferta grazie alla rimonta targata Pellegrini-Dovbyk.

La Roma di Claudio Ranieri torna finalmente a sorridere in trasferta, imponendosi 2-1 sull’Udinese al Bluenergy Stadium, lo stesso campo dove aveva ottenuto l’ultima vittoria fuori casa ben 276 giorni fa. Una prestazione in crescendo per i giallorossi, che ribaltano l’iniziale vantaggio dei padroni di casa e portano a casa tre punti cruciali nella corsa alla parte alta della classifica.

La sfida si apre con l’Udinese più intraprendente. La squadra di Runjaic crea i primi pericoli al 22’, quando Bijol, servito da Thauvin su punizione, manca l’impatto decisivo davanti a Svilar. Poco dopo, al 38’, i friulani trovano il vantaggio con Lorenzo Lucca, bravo a girare in rete un cross di Lovric su calcio piazzato.

Il gol, sottoposto a un lungo check VAR per un possibile fuorigioco, viene convalidato, scatenando la gioia del pubblico di casa e comportando, proprio per il controllo delle posizioni potenzialmente in offside, un recupero di ben sei minuti a fine primo tempo. La Roma, piuttosto contratta all’inizio, reagisce con qualche timido tentativo: al 34’ N’Dicka, sugli sviluppi di una punizione, colpisce di testa ma manda fuori di poco. Tuttavia, la squadra di Ranieri non riesce a trovare il pareggio prima dell’intervallo, chiudendo sotto 1-0.

Voti Udinese-Roma 1-2, Pellegrini e Dovbyk guidano la rimonta nel secondo tempo

Nella ripresa, il tecnico giallorosso cambia marcia: fuori Celik e Baldanzi, dentro Shomurodov ed El Shaarawy per aumentare il peso offensivo. La scelta paga. Al 49’, un tocco di mano di Kabasele in area su un tentativo di Pellegrini porta al primo rigore per la Roma. Sul dischetto si presenta proprio il capitano, che con una conclusione potente e centrale batte Sava per l’1-1.

La Roma continua a spingere e al 63’ arriva un altro episodio chiave: Sava, in uscita, stende El Shaarawy lanciato a rete da un delizioso assist esterno di Shomurodov. Stavolta è Dovbyk a incaricarsi del penalty, spiazzando il portiere friulano e completando la rimonta giallorossa al 65’.

Nel finale, l’Udinese prova a reagire. Payero e Thauvin sfiorano il pareggio, ma un attento Svilar e la difesa della Roma, respingono ogni assalto. Non sono mancate, comunque, emozioni e timori nella parte finale di gara, che ha visto i friulani affacciarsi diverse volte nella trequarti avversaria, senza, però, mai concretamente impensierire una Roma che, con un pizzico di attenzione e lucidità in più, avrebbe potuto sfruttare molto meglio anche qualche chance in ripartenza.

Svilar; Mancini, N’Dicka; Celik 5; Rensch 6.5, Konè 6.5, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini 6.5; Dovbyk 6

Buone le prestazioni anche dei subentrati: El-Shaarawy 6.5, Zalewski 6.5, Celik 5.