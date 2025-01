Calciomercato Roma, addio Soulé in Serie A: è chiuso il cerchio

L’avventura di Matias Soulé in maglia giallorossa si complica partita dopo partita e, di recente, sono emerse delle indiscrezioni sul suo futuro prossimo

Il match con l’Udinese sembrerebbe non aver scacciato lo scetticismo generato dalla sfida persa in Europa League con gli olandesi dell’AZ Alkmaar, a causa di due gol segnati dal dischetto, un’offerta offensiva piuttosto modesta e una discutibile solidità difensiva.

Ranieri ha tuttavia inviato un segnale piuttosto inequivocabile, relativo alle sue priorità attuali: in questo momento la partita più importante è quella che i capitolini dovranno affrontare contro l’Eintracht Francoforte giovedì sera.

Da cosa si può intuire? Beh… Il tecnico di Testaccio ha più volte evidenziato quali siano i tre calciatori più importanti della rosa (uno per reparto) e, curiosamente, nessuno dei tre era in campo dal primo minuto nella sfida di Udine. Hummels, Paredes, Dybala e anche Saelemaekers (jolly dal valore inestimabile) hanno riposato in campionato, il che farebbe pensare che partiranno dal primo minuto contro i tedeschi.

Intanto, oltre a centellinare le forze dei propri ragazzi, Sir Claudio sarà costretto a preoccuparsi della fase finale del calciomercato invernale, considerando che lo stesso Ghisolfi ieri ha specificato che, senza cessioni, nessuno potrà approdare nella città eterna.

Il Bologna mette nel mirino Soulé: contatti avviati con agente e dirigenza giallorossa

L’esperienza di Matias Soulé in maglia giallorossa è stata a dir poco al di sotto delle aspettative nutrite sia dalla tifoseria che probabilmente dallo stesso argentino, oramai relegato ad un ruolo di sporadica comparsa.

La sua permanenza romana è stata indubbiamente complicata da due fattori: da una parte abbiamo il cambio di modulo compiuto dopo la cacciata di Daniele De Rossi, dall’altra le necessità per Ranieri di aggrapparsi alle uniche certezze dei giallorossi (Dybala in primis) per tentare di risollevare una situazione a dir poco nefasta. Sir Claudio, infatti, non godeva e non gode tutt’ora della serenità necessaria a compiere esperimenti in campo, il che ha inevitabilmente limitato la possibilità per Soulé di incidere sulle sorti giallorossi mettendo in mostra delle qualità uscite soltanto a sprazzi sino ad oggi.

Quando impiegato, soprattutto ultimamente, l’argentino non ha affatto sfigurato, riuscendo nei pochi minuti a disposizione a mostrare la sua particolare propensione al dribbling e una creatività indubbiamente piacevole da osservare. Le qualità appena citate sono le stesse che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero convinto il Bologna ha posare gli occhi sul telento giallorosso.

Difatti, secondo il quotidiano romano, pare che i vertici bolognesi siano entrati in contatto con gli agenti del calciatore e con la dirigenza giallorossa, che tuttavia, sembrerebbe scettica anche nell’aprire ad un prestito che possa permettere al classe 2003 di non continuare a perdere valore nella seconda metà dell’anno. Pare infatti che da Trigoria non arrivino aperture in tal senso e, dunque, che Sir Claudio abbia intenzione di godere della presenza del numero 18 anche nella seconda parte dell’anno.