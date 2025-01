Clausola da capogiro subito pagata: colpaccio rossonero, la Juve conta i soldi

La Juventus potrebbe avere un bel gruzzolo da spendere grazie ad un affare rossonero, con il pagamento di una clausola davvero da capogiro

I bianconeri sono alla ricerca di un paio di acquisti per completare la propria rosa e Giuntoli sembra non accontentarsi dopo Renato Viega e Kolo Muani. Ad aiutare il ds potrebbe esserci un sostanzioso bonus in entrata, qualora le big europee dovessero piazzare un colpo che interessa la Vecchia Signora.

La Juventus ha fatto diverse manovre in entrata e in uscita nell’ultimo mercato estivo, con la spesa complessiva di 200 milioni di euro di cartellini e profili giovani da lanciare in prima squadra. Per finanziare gli acquisti Giuntoli si è affidato anche ad alcune cessioni strategiche, ovvero di profili cresciuti nella NextGen e valorizzati da alcuni prestiti in Serie A. Soulé alla Roma (26 milioni più bonus) è un esempio, così come Huijsen, che è passato anch’egli da Trigoria ma è stato rispedito a Torino al termine della scorsa stagione.

Huijsen era partito fortissimo nella sua esperienza romana, mettendo a segno anche un gol meraviglioso contro il Frosinone e con De Rossi che sembrava pazzo di lui. Dopo un esordio choc con Mourinho, con un fallo decisivo nel derby di Coppa Italia (costato il calcio di rigore della sconfitta), si era ripreso ai massimi livelli. Prestazioni in crescendo almeno fino alla primavera, quando qualcosa si è inceppato. Forse il fatto di sapere di non essere riscattato, ha fatto calare l’attenzione nelle ultime settimane.

Huijsen nel mirino delle big europee: se pagano la super clausola al Bournemouth la Juventus sorride

Il potenziale di Huijsen non è mai stato in discussione e una testimonianza diretta si è avuta in questi mesi trascorsi con il Bournemouth in Premier League. Considerando che parliamo di un ragazzo classe 2005, con ampi margini di miglioramento, non è una sorpresa come sulle sue tracce siano piombati club del calibro di Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bournemouth ha piazzato sul centrale olandese di nazionalità spagnola, una clausola da 65 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, resta a guardare in modo interessato, visto che mantiene un 10% sulla futura rivendita, dopo averlo fatto pagare 15,2 milioni di euro a Tiago Pinto la scorsa estate. In caso di pagamento della clausola suddetta, ai bianconeri spetterebbero altri 6 milioni abbondanti. Un rammarico anche per la Roma, che proprio ora sta cercando un difensore al posto di Hermoso.