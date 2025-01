Doppio accordo e addio Roma: c’è lo scambio dei documenti

Doppio accordo e addio Roma: il calciomercato s’accende in queste ultime ore e il saluto è sempre più vicino. Intreccio clamoroso

Giorni intensi di calciomercato questi. Gli ultimi della sessione invernale. Quindi per forza di cose uscirà fuori qualcosa che potrebbe cambiare le fisionomie delle squadre. E tra queste c’è anche la Roma, che un paio di colpi in entrata, ma anche in uscita, li dovrebbe ancora piazzare.

Il punto più importante al momento – anche e soprattutto dopo le parole di Claudio Ranieri alla fine del match contro l’Udinese – è sicuramente quello relativo all’attaccante, a quel vice Dovbyk che dovrà arrivare in giallorosso. Fari puntati su Lucca dei bianconeri, appunto, un giocatore che potrebbe davvero fare al caso dei giallorossi. Detto questo, potrebbe anche arrivare qualcos’altro, ma occhio anche alle possibilità di addio che sono tante. Uno su tutti, in questo momento, Hermoso.

Calciomercato Roma, Hermoso si avvicina al Bayer

Lo spagnolo ha chiesto la cessione. E ormai sembra essere destinato al Bayer Leverkusen. Secondo le informazioni che sono state infatti riportate da Fabrizio Romano, tra i tedeschi e il giocatore c’è già l’accordo. Manca quello con la Roma, che magari vorrebbe piazzarsi una plusvalenza, anche se minima, dopo averlo preso a parametro zero la scorsa estate. Quindi si tratta.

Ci sono delle buone possibilità, comunque, che tutto possa andare per il verso giusto, soprattutto per via di un incastro che, così come riportate da calciomercato.it, è ormai cosa fatta: Palacios, difensore dell’Inter che era nel mirino dei tedeschi, ha detto sì al trasferimento al Monza. Questa mattina ci sono stati contratti tra i due club per gli ultimi dettagli ed è in atteso in giornata lo scambio dei documenti. Palacios si muoverà verso la Brianza in prestito secco, e questo ovviamente costringerà il Leverkusen quasi a venire incontro alle richieste della Roma.