Esonero Thiago Motta: la Juve ha bloccato l’erede

Esonero Thiago Motta, il futuro del tecnico bianconero è in bilico e la notizia che arriva è una vera e proprio bomba. La Juventus ha bloccato l’erede

Contro il Napoli, per la Juventus, è arrivata la prima sconfitta in campionato. Direte voi: troppo poco per pensare ad un erede di Thiago Motta. Se fosse solamente questo, allora anche noi la penseremmo allo stesso modo, ma il cammino dei bianconeri fino al momento non è che sia stato così importante.

Troppi pareggi hanno di fatto chiuso la possibilità a gennaio di poter lottare per lo scudetto. Dal Napoli sono 16 i punti di distacco e dall’Inter – che ha una partita in meno – sono 13. Insomma, non ci sono davvero possibilità per un rientro dentro la questione, e tutto questo, dopo i soldi investiti in estate, sta facendo pensare ad un cambio che sarebbe clamoroso in panchina. E secondo le informazioni che sono state riportate da L’Equipe, uno dei più importanti quotidiani sportivi europei, Giuntoli avrebbe iniziato a sondare il terreno per un nuovo allenatore.

Esonero Thiago Motta: la Juve ha contattato Xavi

Il nome è quello di Xavi, ex Barcellona, che sarebbe quindi entrato nel mirino della Juventus. Al momento, spiegano dalla Francia, si tratterebbe solamente di contatti informali per capire la disponibilità, nel caso, dell’allenatore spagnolo di accettare la possibile proposta dei bianconeri. E si tratterebbe, inoltre, di una soluzione per il prossimo anno, al momento infatti non sarebbero previsti degli scossoni.

Certo, c’è da dire una cosa: se le cose dentro la Juventus nelle prossime settimane dovessero precipitare in maniera importante, allora non è detto che non ci sia un cambio immediato in panchina. Con una scelta che quindi sarebbe già stata fatta o quasi da parte della dirigenza bianconera. Una notizia bomba, a poche ore da un match decisivo in Champions League contro il Benfica che potrebbe anche accelerare questa soluzione.