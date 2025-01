Fagioli al posto di Koné prima di Roma-Napoli: resta solo Pellegrini

Emergono novità di rilievo in relazione ad uno degli affari più chiacchierati delle ultime settimane in casa Juventus

Manca meno di una settimana alla conclusione del calciomercato invernale e, gran parte delle big italiane, è ancora occupata a chiudere quei colpi in grado di modificare realmente l’andamento della propria stagione.

Se il calciomercato estivo aveva realmente ribaltato le gerarchie della massima lega italiana (complici anche i diversi cambi di allenatore avvenuti nella parte sinistra della classifica), mettendo in forte discussione l’egemonia tecnico-tattica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, quello invernale non sembrerebbe caratterizzato dal medesimo impatto, anche a causa del prevedibile distacco che vi è tra la domanda dei vari club intenzionati a svoltare la stagione e la modesta offerta di quelle società poco attirate dall’idea di privarsi di pedine di pregio.

La finestra invernale, tuttavia, non si è ancora chiusa e, come da tradizione, saranno gli ultimi giorni del mercato i più frenetici e i più decisivi per i colpi più rumorosi della stagione in corso.

In tal senso spicca certamente il tema Niccolò Fagioli, sul quale la Vecchia Signora di Motta e Giuntoli sta ragionando attentamente nel tentativo di giocare al meglio le carte a disposizione. Nel corso delle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni potenzialmente decisive per lo sviluppo dell’operazione in uscita del talentoso centrocampista bianconero.

Fagioli al posto di Koné: De Zerbi contatta Giuntoli

Se fino ad una manciata di mesi fa la figura di Niccolò Fagioli appariva a dir poco centrale all’interno dell’economia tecnico-tattica della Juventus di Motta, oggi la situazione del centrocampista cresciuto tra le fila bianconere è ben diversa, a causa delle numerose iniezioni compiute da Giuntoli e colleghi nel corso dell’estate.

Il classe 2001 ha infatti visto scivolare la propria figura in fondo alle gerarchie della Juventus, nonostante in giro per l’Italia e l’Europa la sensazione è che vi siano diverse dirigenze intrigate dalle qualità del numero 21 piacentino.

Tra queste spicca il Marsiglia di Roberto De Zerbi – particolarmente attivo in questo mercato invernale -, che avrebbe manifestato particolare interesse nei confronti di Fagioli per via della probabile uscita di Ismaël Koné dallo spogliatoio francese.

Per lui si ipotizza un prestito in uscita, il che ha fatto ipotizzare ai vertici del Marsiglia un prestito in entrata di Fagioli, così da compensare l’uscita del centrocampista canadese. Le caratteristiche di Fagioli appaiono particolarmente compatibili con il sistema di gioco dell’ex allenatore del Brighton, il quale apprezza quei calciatori dalle spiccate qualità tecniche, capaci di dettare i tempi di gioco e premiare i movimenti dei compagni.