Nuovo attaccante Roma, giochi chiusi: ultima chiamata per Ghisolfi

Assist improvviso per i giallorossi, che dovranno fare i conti con un avversario in meno nella corsa all’attaccante: ecco tutti i dettagli

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, non sono poche le piste che la Roma sta continuando a seguire per puntellare l’organico a disposizione di Claudio Ranieri. In un mosaico ancora tutto da comporre a causa delle sempre più probabili uscite (la cessione di Hermoso ha ormai preso quota), Ghisolfi sta battendo con una certa insistenza soprattutto la pista che porta al vice Dovbyk.

Pur continuando a lavorare sotto traccia per Raspadori per il quale, però, il Napoli valuta soltanto una cessione a titolo definitivo, l’area tecnica giallorossa sta lavorando anche su altri tavoli. In stand by i dialoghi con l’Everton per Beto, negli ultimi giorni è emersa con una certa insistenza il profilo di Brobbey dell’Ajax. A tal proposito, ci sarebbe già stato un incontro a Trigoria con l’entourage del calciatore per capire i termini di un’operazione che si preannuncia comunque molto complicata. A meno di colpi di scena, forte anche della possibilità di innescare un’asta internazionale, i ‘Lancieri’ non hanno alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese, chiedendo almeno 30 milioni di euro per cedere il classe ‘2002.

Calciomercato Roma, il Tottenham non affonda per Brobbey

A tal proposito sulle tracce dell’olandese, legato all’Ajax da un contratto in scadenza nel 2027, erano dati diversi club di Premier League, tra cui il Tottenham. Intervenuto nel corso della diretta ‘Transfer Show’ di Sky Sports News, però, il giornalista Michael Bridge ha ridimensionato i termini dell’interessamento degli Spurs per Brobbey.

Di seguito l’intervento di Bridge: “Il Tottenham ha un disperato bisogno di un attaccante perché Dominic Solanke sarà fuori per un po’ e Richarlison è appena rientrato. Si è parlato della possibilità che gli Spurs entrassero in corsa per Brian Bobbey dell’Ajax, ma da quanto ho capito non è così”. Ragion per cui, pur monitorando con interesse i margini di manovra per l’acquisto di un nuovo attaccante, il club inglese non avrebbe posto Brobbey in cima alla lista dei suoi desideri. Assist importante per la Roma che, almeno in linea teorica, dovrebbe confrontarsi con un avversario in meno nella corsa a Brobbey.