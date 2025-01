Accordo totale e addio Juve: firma subito per 30 milioni

Accordo totale e addio Juventus: firma subito per 30 milioni di euro. Siamo alle fasi finali dell’operazione che andrà ovviamente in porto

Era nell’aria, l’accordo. Adesso è arrivato sulla base di 30 milioni di euro ai quali vanni aggiunti i bonus. E per la Juventus, ma anche per il Napoli che, come sappiamo, ci aveva provato, non c’è nulla da fare.

Lascia la Serie A. Lascia una squadra che lo ha scovato per andare al Manchester United. Amorim ha vinto, facendo pressing sulla società inglese per averlo subito a disposizione. E siccome, nei giorni scorsi, l’offerta non era bastata, la società rossa di Manchester ha deciso di alzare la posta in palio arrivando praticamente alla stretta di mano. Mancano solo gli ultimi dettagli, così come scritto in questi minuti dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Dorgu allo United: accordo totale e addio Juventus

Dorgu è praticamente un giocatore del Manchester United. Affare fatto per 30 milioni di euro ai quali vanno aggiunti la bellezza di altri 7,5 milioni di bonus. Una cifra monstre per il Lecce che, ovviamente, non ha potuto in nessun modo dire di no. Con quei soldi il presidente Sticchi Damiani e il diesse Pantaleo Corvino possono costruire un’ottima squadra per diversi anni. Anche se prima c’è da centrare la salvezza in questa stagione.

Manca solo l’annuncio ufficiale, insomma, con buona pace della Juventus e del Napoli che, come detto, ci hanno provato. Soprattutto i bianconeri, che sono in attesa di un’offerta del City per Cambiaso, avevano deciso di mettere sotto la lente d’ingrandimento il giocatore del Lecce. Ma Giuntoli è arrivato in ritardo, quando le cose ormai erano quasi fatte, e non poteva inoltre arrivare – senza aver ceduto il proprio giocatore – alla cifra richiesta dai salentini. Insomma, come detto prima l’accordo era nell’aria ed è arrivato.