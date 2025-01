Bye bye Inter e svolta Roma: firma sul gong

Calciomercato Roma, addio sul gong e ribaltone immediato: cambia tutto. La data è stata già segnata in rosso. Le ultime.

Negli ultimi giorni, la Roma è stata protagonista di significativi movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita. Il difensore spagnolo Mario Hermoso, arrivato nella Capitale a settembre 2024, è prossimo a trasferirsi al Bayer Leverkusen con la formula del prestito fino all’estate. Il club tedesco, guidato da Xabi Alonso, ha individuato in Hermoso il rinforzo ideale per la difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Jeanuel Belocian e, più in generale, alla luce di un’inattesa condizione di marginalità che ha contraddistinto il percorso dello spagnolo in questi mesi.

Per quanto riguarda le entrate, la Roma sta sondando il mercato alla ricerca di un vice Dovbyk. Tra i nomi valutati, spiccano Lorenzo Lucca dell’Udinese, riaccostato nuovamente al Milan, e Georges Mikautadze, conoscenza non nuove tra le fila di una Serie A interessatasi lui già la scorsa estate.

Calciomercato Roma, per Zalewski al Marsiglia non è ancora finita: domani giornata decisiva

Se sul fronte delle entrate un altro nome che ha infiammato l’ambiente in queste ore è stato quello di Casemiro, sebbene soprattutto nell’ottica di un addio a Paredes che non passerebbe sicuramente inosservato, su quello delle uscite, l’esterno polacco Nicola Zalewski, con contratto in scadenza il 30 giugno, è al centro di trattative e voci che avevano recentemente coinvolto anche l’Inter.

Accostato anche ai nerazzurri per possibili ingerenze in una trattativa Frattesi mai effettivamente apparecchiata, il 59 rappresenterebbe un buon rincalzo per la rosa di Inzaghi, dove però, alla luce della tanta concorrenza sulle fasce, troverebbe la fiducia dell’allenatore ma uno spazio non propriamente assicurato con continuità.

Discorso diverso, invece, per quanto concerne gli interessi del Marsiglia. La valutazione di 5 milioni di euro fatta dalla Roma pareva aver rallentato la chiusura dell’affare. L’opportunità di vedere Zalewski approdare in Francia entro la fine di questo calciomercato non sono, però, ancora del tutto nulle.

Questo, soprattutto alla luce di quanto riferito da Matteo Moretto, che ha specificato in questi minuti come le parti stiano cercando di colmare la distanza tra domanda e offerta, con nuovi contatti positivi nelle ultime ore. La possibilità di trasferimento rimane aperta, con la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, considerata cruciale per l’evoluzione della trattativa.