Calciomercato Roma, intesa totale coi rossoneri e firma immediata

Confermata una delle operazioni più discusse delle ultime ore, che si accinge a modificare realmente le priorità del mercato giallorosso

La sessione invernale del calciomercato giallorosso sembrerebbe essere stata pesantemente influenzata dalle volontà di Claudio Ranieri, il quale aveva dichiarato di voler evitare cessioni e operazioni in entrata tanto per il gusto di farle.

Il tecnico nato a Testaccio si è ritrovato con le chiavi di Trigoria in mano e, nel tentativo di dividersi equamente tra il ruolo di salvatore tecnico-tattico della squadra e quello di gestore degli equilibri dirigenziali della società capitolina, di certo non avrà vissuto delle settimane disimpegnate.

Questi ultimi giorni di mercato, inoltre, complicheranno ulteriormente le giornate di mister Ranieri, il quale, come dichiarato più volte in conferenza stampa, sta lavorando a stretto contatto con Florent Ghisolfi per costruire la Roma del futuro.

Preziose e indispensabili sono dunque le indicazioni che l’eroe di Leicester sta riportando al direttore tecnico francese sulle singolarità da trattare nel corso della sessione invernale. Nel corso delle ultime ore è stata confermata un’operazione il cui odore era oramai piuttosto invadente tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Hermoso-Leverkusen, è tutto confermato: intesa trovata

Mario Hermoso è oramai con un piede a Leverkusen, vista l’avvenuta chiusura delle trattative tra Roma e i vertici delle aspirine. Anche il calciatore si è detto da subito convinto dell’avventura che lo vedrà unirsi ad un club portato alla ribalta dalle frizzanti idee di mister Alonso, che con Hermoso troverà nuovo materiale con cui tentare la rincorsa al Bayern Monaco di Harry Kane.

Florian Wirtz (il quale continua a dispensare magie in giro per il rettangolo verde) e compagni accoglieranno Hermoso nelle proprie fila non appena quest’ultimo avrà concluso positivamente le visite mediche e le firme già programmate. Il jolly difensivo classe ’95 lascia così la capitale dopo neanche sei mesi dal suo approdo, dopo una prima parte di stagione che lo ha visto scivolare rovinosamente in fondo alle gerarchie dell’organico giallorosso.