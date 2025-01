Diciannove punti di penalizzazione, UFFICIALE: campionato italiano in ginocchio

Il verdetto non si è fatto attendere e cambia le carte in tavola, aprendo le porte a nuovi clamorosi scenari. Tutti i dettagli

I tanti impegni in rapida successione stanno obbligando gli addetti ai lavori, sia in campo che fuori dal perimetro di gioco, a scelte oculate. Tuttavia, non sono poche le vicende amministrative e ‘giudiziarie’ in grado di poter sovvertire le gerarchie fatte emergere in questa prima parte di stagione. Il campionato italiano, purtroppo, finisce nuovamente nel caos.

Questa volta, però, a farne le spese non sono compagini che militano attualmente in Serie A, ma club di Serie C. Più nello specifico, il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di infliggere penalizzazioni pesanti a Taranto, Turris, Novara e Rimini che, dopo essere state segnalate dalla Covisoc a causa di sospette inadempienze di natura amministrativa, si sono visti infliggere vere e proprie stangate. Sebbene la decisione fosse ormai nell’aria, il verdetto ufficiale arriva comunque in un momento topico della stagione e, vista la ricaduta immediata ai fini della classifica, rappresenta un autentico punto di non ritorno.

Penalizzazioni per Taranto, Turris, Novara e Rimini: ecco cosa è successo

Più nello specifico, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con nove punti di penalizzazione il Taranto. Restando sempre nel Girone C, alla Turris Calcio sono stati tolti sei punti. Due punti di penalizzazione, infine, sia per il Rimini che per il Novara, che militano rispettivamente nel Girone B e nel Girone A.

Come già anticipato, i quattro club erano stati già deferiti alla luce delle annesse segnalazioni da parte della Covisoc. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le motivazioni della sentenza; staremo a vedere, a quel punto, quali saranno le mosse adottate da parte del Taranto, della Turris Calcio, del Novara e del Rimini in una telenovela che, deflagrata in queste ore, potrebbe trascinarsi ancora per diverso tempo. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui dovessero emergere novità in tal senso.