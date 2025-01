Il Milan offende la Roma: colpo bianconero dopo il rifiuto

Giallorossi e rossoneri si trovano ancora una volta invischiati in un complicato intreccio di mercato: il Piano B rovina il disegno di Ghisolfi

Impegnate, sul campo, in una difficile rincorsa per i rispettivi obiettivi stagionali – il Milan, grazie alla vittoria in extremis contro il Parma ha rilanciato le sue ambizioni Champions, mentre la Roma sta risalendo piano piano, ma inesorabilmente, le posizioni in classifica – giallorossi e rossoneri incrociano ancora una volta le proprie strade in sede di mercato.

Come se non bastasse il dialogo, sempre aperto, per la definizione del doppio scambio Abraham-Saelemaekers, per il quale il Ds dei capitolini Ghisolfi ha fretta di chiudere, i due club condividono almeno parzialmente gli stessi obiettivi in questo rush finale del mercato di gennaio.

Sfumato definitivamente Marcus Rashford, il club di Via Aldo Rossi sta concentrando ora i suoi sforzi su Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord sul quale Furlani ed Ibrahimovic stanno tentando un milionario affondo nelle ultime ore.

La prima offerta presentata per il nordamericano è stata di 20 milioni di parte fissa in 4 rate, più 7 di bonus: gli olandesi hanno rifiutato la proposta, continuando a chiedere che i rossoneri arrivino almeno a 35-40 milioni con bonus facilmente raggiungibili. Se non si verificano tali condizioni, il club oranje non lascerà partire il suo bomber.

Proprio su questo scoglio si incastra il nuovo possibile fronte tra il club di Trigoria e il Milan. Già, perché si dà il caso che il Piano B dei rossoneri si chiami Lorenzo Lucca, negli ultimi giorni diventato obiettivo concreto della Roma.

Milan su Lucca, rischio beffa per la Roma: il nodo Abraham

La società meneghina si riserva di fare un altro tentativo per l’attaccante del Feyenoord ma i tempi, nonché l’importante impegno economico per chiudere l’operazione entro pochi giorni, avrebbe convinto la dirigenza a battere anche un’altra pista. La strada che porta al giocatore dell’Udinese, già seguito dal Milan ai tempi dell’esplosione col Pisa, in Serie B, qualche stagione fa, è più viva che mai.

Anche l’affare Lucca non si presenta di facile riuscita per l’ambizioso club milanese, che tuttavia potrebbe presentarsi al cospetto del club friulano con delle credenziali migliori rispetto a quelle raccolte da Ghisolfi. Il rischio di una doppia beffa si fa sempre più concreto. Il Milan potrebbe soffiare il nativo di Moncalieri alla Roma, rispedendo di fatto al mittente Tammy Abraham. Mettendo così a rischio il dialogo per lo scambio di cartellini che avrebbe dovuto portare Saelemaekers nella Capitale a titolo definitivo.

Il jolly belga potrebbe comunque vestirsi di giallorosso nelle prossime stagioni a prescindere dalla fumata bianca dello scambio con Abraham, ma l’intoppo rischia di condizionare pesantemente, anche su quel fronte, il mercato giallorosso.