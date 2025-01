Calciomercato Roma e Inter, blitz a Trigoria per la firma

Il mercato di Roma e Inter si può accendere proprio in questi ultimi giorni di mercato: c’è un blitz a Trigoria che può portare immediatamente alla firma

Giallorossi e nerazzurri hanno una duplice esigenza che sta per essere risolta con un acquisto-cessione che risolverà un doppio problema. Inzaghi e Ranieri hanno bisogno di chiudere al più presto questo capitolo e i dirigenti li stanno per accontentare.

La Roma potrebbe chiudere in queste ultime ore di mercato un altro colpo in uscita dopo quelli già praticamente fatti di Hermoso (direzione Leverkusen) e Shomurodov (per cui si attende solo l’ultimo ok per andare al Venezia). In ballo c’è la possibile partenza di Nicola Zalewski, che dopo aver trovato grande spazio con Mourinho, qualcosa in meno con De Rossi ed essere finito fuori rosa al termine del mercato estivo (per il mancato rinnovo e il rifiuto del Galatasaray) ora può definitivamente salutare. Come avvenuto con Bove ad agosto, nonostante la loro fede romanista e l’attaccamento alla maglia, sembra non esserci spazio in questa squadra per loro. Zalewski è stato tentato in questi mesi da diverse squadre, tra cui proprio la Fiorentina dell’ex compagno di Primavera.

In realtà affondi decisivi da Firenze non sono mai arrivati, a differenza di quanto accaduto con l’Olympique Marsiglia di De Zerbi, che anche in queste ore ha cercato e sta cercando di convincere il ragazzo a trasferirsi in Francia. A frenare la trattativa ci sono due aspetti: il primo è la cifra richiesta dalla Roma nonostante la scadenza a giugno del contratto (5 milioni come Rensch). La seconda è l’inserimento di un altro club più prestigioso.

L’Inter punta dritta su Zalewski: la situazione può sbloccarsi a breve

Su Zalewski, c’è da diversi giorni l’interessamento dell’Inter di Marotta, che deve prendere un esterno di fascia per rimpiazzare Buchanan. Il laterale canadese ex Bruges, infatti, si sta per trasferire in Liga, dopo che i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il Villarreal sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con lo stipendio che sarà a carico degli spagnoli.

Le ultime news parlano di Marotta e Ausilio interessati fortemente a Zalewski, come riportato sia da Gianluca Di Marzio che dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il procuratore dell’italo-polacco è presente proprio quest’oggi a Trigoria e probabilmente si sta parlando degli ultimi dettagli che potrebbero sbloccare la sua partenza proprio verso Milano. Dopo Ryan, Le Fée ed Hermoso, la quarta partenza ufficiale è quasi cosa fatta per la Roma.