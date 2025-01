Frattesi e Zalewski: doppio annuncio UFFICIALE di Marotta

Annuncio ufficiale di Marotta. Gli ultimi giorni del mercato potrebbero regalare grandi sorprese e colpi importanti. Roma e Inter ci provano.

Ancora pochi giorni ed il mercato d’inverno chiuderà i battenti. Ma nelle prossime, ed ancora numerose ore, possono accadere tante cose. Anche in casa Roma.

La società giallorossa si aspetta ancora qualcosa dalla sessione che si chiuderà il prossimo 3 febbraio. Ed in ottica mercato la società giallorossa continua ad intrattenere frequenti rapporti con l’Inter di Beppe Marotta. Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, spera ancora di trovare una accordo con il numero uno nerazzurro. Il dirigente varesino, il numero uno anche dei dirigenti italiani, non è un interlocutore facile da convincere. Ma se la Roma guarda in casa Inter, anche l’Inter guarda con attenzione in casa Roma. E chissà che non ne esca fuori qualcosa di interessante, magari un istante prima della chiusura delle trattative. I nomi che circolano sulla tratta Roma-Milano, sponda nerazzurra, ormai si conoscono bene: Davide Frattesi per la Roma, Nicola Zalewski per l’Inter.

Annuncio ufficiale di Marotta su Frattesi e Zalewski

Il mercato della Roma ruota, pertanto, attorno all’Inter. L’Inter è Beppe Marotta e quando parla il presidente, nonché amministratore delegato, della società nerazzurra, ogni parola ha il suo peso.

Frattesi è davvero vicino alla Roma così come Zalewski all’Inter? Le poche, e pesate, parole di Beppe Marotta ‘dicono’ tutto: “Su Frattesi ripeto che non è in vendita, il rumors della Roma non si è mai concretizzato. Non c’è discussione ad oggi“, queste le sue parole riportate da fcinternews.it. Sul fronte Zalewski il numero uno nerazzurro è più volatile, annunciando che l’ormai imminente addio di Buchanan sarà comunque compensato: “In entrata, cerchiamo un profilo giovane, che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza, perché abbiamo un’ossatura di squadra che consente di stare tranquilli. Non lasciamo nulla di intentato“. Il centrocampista della Roma e della nazionale polacca è classe 2002.

Ancora pochi giorni a disposizione di Roma ed Inter per sistemare le ultime loro urgenze.