Scippo clamoroso prima di Milan-Inter: “Giocherà subito titolare”

La già calda attesa della stracittadina di Milano s’infiamma dopo la rivelazione choc: i rossoneri pronti al grande sgarbo

Ci mancava questa. Come se non bastasse fare i conti con una settimana che dovrà certificare, per i due club milanesi, l’approdo alla fase successiva della Champions League senza passare dalla lotteria dei Playoff, ci si mette anche il mercato a scaldare – anzi, a rendere davvero infuocati – i giorni che porteranno all’attesissimo derby della Madonnina di domenica pomeriggio.

Già, per uno scherzo del calendario, Milan ed Inter si sfideranno per la terza volta in stagione – e per la seconda in meno di un mese – in un derby dalla straordinaria importanza. I nerazzurri sono chiamati a vincere sia per vendicare i due clamorosi ko subiti in stagione dai rivali cittadini, capaci di vincere le due ultime sfide con due diversi tecnici al comando, sia per tenere l’indiavolato passo del Napoli, chiamato alla non facile sfida dell’Olimpico contro la Roma.

Dal canto loro i rossoneri, reduci dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro il Parma, stanno finalmente respirando nuovamente l’aria di un piazzamento Champions che fino a qualche settimana pareva un miraggio. Intanto però, il mercato incombe. E l’ultima indiscrezione ha davvero del clamoroso. Perché riguarda un conclamato obiettivo di Marotta, diventato evidentemente nel frattempo una concreta pista proprio del Milan. Che sarebbe vicinissimo a chiudere un colpo tra i più incredibili nella recente storia di battaglie sul mercato tra le sue società meneghine.

Milan-Inter, il derby s’infiamma: blitz per il gioiello di Cairo

Se pensiamo che l’oggetto del desiderio dell’Inter, che ora sarebbe in procinto di accasarsi a Milanello, ha firmato un ricco rinnovo di contratto col Torino fino al 2028 giusto nel giorno di apertura della sessione invernale di scambi, tutto assume il carattere della bomba clamorosa. Quasi inverosimile. Peccato che l’indiscrezione sia ben documentata, e circostanziata anche nei tempi.

“Questa doppia trattativa Elmas-Casadei al Torino pare veramente il preludio, e a me dicono sia molto probabile, di un trasferimento di Ricci al Milan già a gennaio. È la prima volta che mi sbilancio così. E ne dico un’altra, in questa trattativa a quel punto il Milan potrebbe dare anche Jovic al Torino: in rossonero, e questo l’ho letto, potrebbe arrivare uno tra Lucca e Gimenez. Percentuale Ricci-Milan? 97%, ti dico che può essere in campo nel derby: senza Fofana, giocano Ricci e Walker”.

Parole e musica di Marco Cattaneo, affermato giornalista intervenuto in una delle trasmissioni di ‘Cronache di spogliatoio’.

Attenzione Ricci – Milan 🦔 ⚠️ @CattaneoTweet si alza sui pedali pic.twitter.com/W17ncd1A6T — M4rk (@M4rkPhilips) January 28, 2025

Inevitabile la sorpresa in studio. Oltre a certificare, sempre che il colpo andasse davvero a buon fine, il gran lavoro della squadra dirigenziale del Milan per l’improvviso e fruttuoso blitz, non possiamo non constatare come l’Ad nerazzurro Marotta, che lavora su Ricci da mesi, sarebbe stato beffato proprio dai rivali cittadini. E nella settimana del derby. Col rischio di vedere in campo da avversario il suo pupillo in una della sfide più importanti della stagione. Clamoroso davvero.