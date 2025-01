Addio Ghisolfi, sostituto italiano: Friedkin ha scelto lui

Addio Ghisolfi, sostituto italiano: i Friedkin hanno già fatto una scelta. Il futuro del dirigente francese è in bilico. Ecco l’erede

Il futuro di Ghisolfi è sotto la lente d’ingrandimento dei Friedkin. Il direttore sportivo della Roma non ha fatto benissimo fino al momento, diciamolo chiaramente, e i suoi acquisti estivi, Le Fée su tutti, hanno già salutato. Così come Hermoso, che è praticamente un giocatore del Bayer Leverkusen.

Detto questo, secondo l’edizione odierna di Repubblica, i proprietari americani della Roma avrebbero già trovato il sostituto del francese. Tutto dipenderà, ovviamente, da come finirà la stagione, ma è evidente che si sia rotto qualcosa con la fiducia che sta venendo meno nei confronti del transalpino.

Addio Ghisolfi: è Berta l’erede

Il giornale in edicola questa mattina mette nero su bianco il nome per il futuro. Si tratta di Andrea Berta, bresciano, che da poco ha lasciato l’Atletico Madrid dopo aver costruito una squadra incredibile nel corso degli anni passati dentro i Colchoneros. Ha portato gente importante e ha permesso a Simeone di vincere. Grosso merito appunto è del dirigente che ha iniziato la sua carriera al Parma e poi ha continuato al Genoa prima di trasferirsi in Spagna.

I Friedkin vorrebbero convincerlo a tornare a lavorare in Italia anche se è difficile: in questo momento, tra gli addetti ai lavori, è uno di quelli che possono rimanere nell’élite del calcio europeo quindi la concorrenza è abbasta alta. Ma la Roma ha fatto capire nel corso di questi anni di essere in grado di convincere chiunque. Quindi, un sondaggio, molto più di qualcosa di esplorativo, sicuramente verrà fatto nel corso delle prossime settimane. Soprattutto se Ghisolfi non riuscisse, anche in questa sessione di mercato, a chiudere quelle che sono le priorità.