Calciomercato Roma, incontro e firma con la clausola

In casa Roma, in attesa della gara di questa sera contro l’Eintracht di Francoforte, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

La Roma di Claudio Ranieri, di fatto, ha di fronte questa sera un passo decisivo per questa stagione così difficile. I giallorossi, infatti, devono assolutamente battere allo Stadio Olimpico l’Eintracht Francoforte per avere la certezza aritmetica per partecipare ai play-off di Europa League.

Vista la situazione in classifica, dove la Roma occupa attualmente il nono posto, la seconda competizione europea potrebbe diventare un’occasione da sfruttare sia per vincere un trofeo che, soprattutto, staccare un pass per l’edizione della Champions League dell’anno prossimo.

Tuttavia, in attesa della sfida di questa sera contro l’Eintracht di Francoforte, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Proprio in questi ultimi minuti, infatti, bisogna registrare un’importante novità.

Calciomercato Roma, fissato l’incontro con l’agente di Mika Marmol: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano capitolino ‘Il Tempo’, infatti, la Roma ha fissato l’incontro con l’agente di Mika Marmol del Las Palmas. Quest’ultimo, di fatto, è diventato l’obiettivo numero di Florent Ghisolfi per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Claudio Ranieri.

Mika Marmol, dunque, potrebbe trasferirsi nelle prossime ore alla Roma. Ricordiamo che sul centrale c’è una clausola rescissoria di 10 milioni di euro. Ma il Las Palmas, tra l’altro, non avrebbe la minima intenzione di concedere sconti.