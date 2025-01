Formazioni UFFICIALI Roma-Eintracht, rivoluzione Ranieri: la scelta su Paredes

Roma-Eintracht Francoforte, UFFICIALE: queste le scelte di Claudio Ranieri su Dovbyk, Pellegrini e la squadra tutta per la cruciale sfida di Europa League.

Manca sempre meno alla gara che, dalle ore 21 allo Stadio Olimpico, vedrà la Roma giocarsi il futuro in Europa League. Ad attendere i giallorossi, c’è l’Eintracht Francoforte in una sfida dal peso specifico elevatissimo. La squadra di Claudio Ranieri ha bisogno di una vittoria per blindare la qualificazione, mentre un pareggio potrebbe non bastare, rendendo necessario attendere i risultati dagli altri campi.

Dall’altra parte, i tedeschi, terzi in Bundesliga e in grande forma, arrivano a Roma con un vantaggio psicologico: a loro basta un punto per assicurarsi il passaggio diretto agli ottavi. La Roma si trova in un momento di transizione che, dopo i tre cambi in panchina nei primi tre mesi della stagione, pare poter continuare fino a fine anno, con Ranieri chiamato a ricompattare la squadra e a trasmettere nuove energie in una stagione finora travagliata.

L’attesa per la partita era stata accompagnata da preoccupazioni sul fronte dell’ordine pubblico, a causa dell’alta tensione generata dalla prevista e tutt’altro che banale presenza di tifosi tedeschi, la cui quantità parrebbe assestarsi sulle circa 3 migliaia di persone.

Formazioni UFFICIALI Roma-Eintracht, ‘rivoluzione’ dopo Udine: anche Paredes in campo

Tornando alle questioni calcistiche, a Roma si respira una certa attesa e tensione per queste ultime ore di calciomercato, che non poche novità potrebbero apportare in casa giallorossa.

L’Eintracht Francoforte, invece, vive un periodo brillante. Nonostante la recente cessione di Omar Marmoush al Manchester City, i tedeschi hanno mantenuto la loro identità di squadra aggressiva e dinamica. L’ultima vittoria in campionato contro l’Union Berlino ha confermato il loro ottimo stato di forma, e il tecnico Dino Toppmöller ha più volte ribadito di voler giocare a viso aperto anche all’Olimpico.

A quattro giorni di distanza dalla vittoria in rimonta di Udine, dove Ranieri aveva adoperato un intelligente e prevedibile turnover, si può parlare di una sorta di ‘annunciata’ rivoluzione, che rivede tornare dal primo minuto alcune delle colonne portanti della squadra. Tra queste, Hummels e Saelemaekers, così come Dybala. In un momento di calciomercato così delicato, poi, non va nemmeno trascurata la titolarità di Leandro Paredes.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini (C); Dovbyk

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff; Chaibi, Bahoya; Ekitike.