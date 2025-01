Messaggio all’allenatore e addio last minute: Ranieri nei guai

La Roma giocherà questa sera contro l’Eintracht di Francoforte, ma bisogna segnalare un messaggio che ha messo nei guai lo stesso Ranieri.

Dopo aver vinto domenica scorsa in campionato contro l’Udinese, la Roma ha di fronte a sé un match che potrebbe cambiare l’intera stagione. I giallorossi, infatti, ospiteranno questa sera allo Stadio Olimpico l’Eintracht di Francoforte.

Il team capitolino, di fatto, ha l’obbligo di vincere per essere certo di staccare il pass per i play-off di Europa League. Considerando il nono posto in campionato, dunque, la seconda competizione europea per club può diventare per la squadra di Claudio Ranieri il primissimo obiettivo stagionale.

La Roma, dunque, è chiamata a ottenere i tre punti questa sera, ma si sa che queste sono ore calde anche in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Roma, messaggio di Paredes a Riquelme: il centrocampista vuole andare subito al Boca Juniors

Come riportato da Martin Arevalo per ‘ESPN Argentina’, infatti, Leandro Paredes ha mandato un messaggio al Boca Juniors, esattamente nella figura del presidente del club argentino: Juan Roman Riquelme. Il centrocampista della Roma, di fatto, ha fatto sapere di voler tornare ‘a casa’ già a paritre da questa sessione invernale di calciomercato.

Paredes, quindi, avrebbe scritto a Riquelme di tentar di ridurre la distanza tra la prima offerta del Boca e le sue richieste. Il presidente del Boca Juniors, dal canto suo, avrebbe risposto che sarebbe disposto ad offrirgli il massimo del budget a disposizione del team argentino: 1,5 milioni di dollari.

Il Boca Juniors si è poi avvicinato un altro po’, anche se ora Paredes guadagna alla Roma 4 milioni di dollari. C’è ancora molta distanza, ma è stato il centrocampista a compiere un passo avanti. Il campione del Mondo, di fatto, vuole diventare subito un giocatore dei ‘Los Xeneizes’.