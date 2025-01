Dalla Roma alla Juve: doppio blitz anti Inter

Dalla Roma alla Juve. La fase finale della sessione invernale di mercato promette scintille. Tutti in campo per raggiungere gli obiettivi più o meno prefissati.

Il campionato dà i suoi responsi, così come li darà l’ultimo turno della prima fase delle coppe europee. Responsi diversi per società diverse aventi, però, ancora per qualche giorno, un comune denominatore: il mercato.

Ancora qualche giorno di trattative che vedono coinvolte società, e squadre, che stanno procedendo bene in questa prima parte di stagione, così come, a maggior ragione, le varie compagini che non stanno rispondendo ai diversi livelli di aspettative. Pochi giorni ancora per chi prova ad inseguire obiettivi inimmaginabili alla vigilia e chi, invece, cerca disperatamente di raggiungere l’obiettivo minimo per non buttare a mare un progetto costato un’enormità. Tra le società che possono sorridere c’è sicuramente la Fiorentina di Rocco Commisso ma, soprattutto, di Raffaele Palladino.

Dalla Roma alla Juve. Fa tutto la Fiorentina

La Viola vuole lasciare il segno in questa ultima fase di mercato invernale. Intende puntare obiettivi importanti per crescere ancora di più.

Sul suo profilo X Eleonora Trotta indica la strada che la società di Rocco Commisso intende perseguire da qui fino al prossimo 3 febbraio. “La Fiorentina spinge per Fagioli (nel mirino anche del Marsiglia). La volontà è quella di chiudere a breve anche con la Juventus“. Per il classe 2001 bianconero occorre trovare la formula giusta. La Fiorentina spinge per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto mentre Cristiano Giuntoli pretende che venga inserito l’obbligo. Il centrocampista di Piacenza non è, però, il solo obiettivo della Viola: “Nei ragionamenti di queste ore, c’è stato anche un pensiero su Zalewski, che è in uscita dalla Roma ed ha scelto l’Inter”. Il giovane centrocampista della Roma ha rispedito al mittente l’offerta arrivata dal Marsiglia poiché intende rimanere in Italia. La società viola insegue da tempo il talento giallorosso, obiettivo che diventerebbe più che mai vivo nel caso di addio di Biraghi. La Fiorentina vuole proseguire il suo percorso di crescita e guarda in casa Roma e Juventus. Importanti obiettivi da inseguire per centrarne di prestigiosi.