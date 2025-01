Ultima spiaggia Vlahovic: Cristiano Ronaldo salva la Juve

Ultima spiaggia Vlahovic. In casa Juventus l’aria di crisi soffia sempre più forte ed il destino dell’attaccante serbo sembra ormai segnato.

Un progetto che sembra andare a picco. La Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta non ha più una sua fisionomia. Forse non l’ha mai avuta.

Il mercato può soltanto coprire qualche falla all’interno di una rosa che sembra non avere più una guida tecnica ‘lucida’. Ed il mercato può dare una mano a Giuntoli, ed alla Juventus, più in uscita che in entrata. L’infortunio di Kalulu appare come un ulteriore segno della sciagurata stagione bianconera ed un’ulteriore spinta che conduca poi all’acquisto di un altro difensore centrale. I problemi della Juventus, però, non riguardano soltanto i possibili nuovi ingressi quanto, ancor più, le probabili partenze. Da un lato il centrocampista Arthur Melo, sempre più vicino al ritorno in Brasile, seppur in prestito e poi ‘il solito’ Dusan Vlahovic, oggi come non mai in cima alla lista bianconera dei partenti.

Ultima spiaggia Vlahovic. Cristiano Ronaldo aiuta il suo vecchio club

L’attaccante serbo della Juventus è sempre più lontano dalla Continassa. Diversi club europei sono sulle sue tracce.

Le novità che riguardano la Juventus ed il suo centravanti arrivano da teamtalk.com. L’Arsenal di Mikel Arteta è alla ricerca di un attaccante di livello. I Gunners hanno presentato un’offerta di 60 milioni di sterline all’Aston Villa per l’attaccante della nazionale inglese, Oliver Watkins, classe 1995. L’offerta dell’Arsenal è stata però respinta poiché l’Aston Villa è pronto ad accettare l’offerta di 77 milioni di euro da parte dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per l’altro suo attaccante, il nazionale colombiano, Jhon Duran. I Gunners, pertanto, dovranno cercare altrove il nuovo bomber e Mikel Arteta potrebbe tornare alla carica per portare a Londra una sua vecchia passione: Dusan Vlahovic. Il classe 2000 della Juventus sembra ormai fuori dal progetto bianconero anche se, al momento, è difficile inquadrare tale progetto ed immaginare gli scenari prossimi.

L’Arsenal ha messo nel mirino Dusan Vlahovic nella speranza che la Juve decida di venderlo.