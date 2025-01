Allegri all’Inter: il primo regalo di Marotta è un ex Juve

Ecco le ultime in merito ad uno dei colpi più chiacchierati delle ultime settimane, che potrebbe rovesciare gli equilbri della Serie A

Gli ultimi istanti del calciomercato sono notoriamente i più frenetici e eccitanti dell’intera sessione e, difatti, le prossime ore saranno indubbiamente roventi per la definizione dei nuovi equilibri della massima lega italiana.

Tutte le big italiane sono infatti attualmente occupate a chiudere le operazioni nutrite e concepite nelle scorse settimane, durante le quali tutte le dirigenze hanno tentato di apparecchiare al meglio la seconda parte della stagione ai propri allenatori.

Parlando proprio di allenatori la situazione parrebbe più movimentata del previsto, a causa di una serie di sviluppi a dir poco inaspettati, che potrebbero portare ad una nuova rivoluzione su alcune delle panchine più importanti della penisola.

La metamorfosi avvenuta durante l’estate aveva già contribuito a ribaltare violentemente gli equilibri della Serie A e, le conseguenze di tale rimescolamento dei rapporti di forza avrebbe generato un’effetto domino in grado di modificare nuovamente gli equilibri in campo. Ecco le ultime sull’operazione che sconvolgerebbe definitivamente la massima lega italiana.

Allegri al posto di Inzaghi? Il primo colpo sarebbe Rabiot

Nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva sostanzialmente la totalità delle big italiane ha sostituito il proprio allenatore in panchina, ad esclusione dell’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Se nel caso di quest’ultimo la Dea non può che beatificarlo e desiderare con forza che il tecnico classe ’58 rimanga a vita a Bergamo, per l’Inter il discorso è ben diverso, poiché i nerazzurri pretendono sempre il massimo da ogni proprio allenatore.

In questo momento l’apparenza farebbe credere che la panchina di Inzaghi sia ben salda, tuttavia vi sono diversi probabili scenari all’interno dei quali i vertici nerazzurri potrebbero concepire concretamente di cambiare. Difatti, la possibilità che Inzaghi concluda l’anno senza portare ad Appiano Gentile nessun trofeo (se non la Coppa Italia) non è affatto remota, vista la particolare rivalità di Atalanta e Napoli per lo scudetto e una Champions ostica come sempre (se non di più a causa del nuovo format).

Ecco che, nell’eventualità che i nerazzurri dovessero realmente chiudere l’anno a mani vuote, i bei discorsi sulla qualità e la raffinatezza del sistema di gioco potrebbero rapidamente scivolare in secondo piano, in virtù della necessita di conquistare risultati reali.

In tal senso, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, pare che la dirigenza dell’Inter avrebbe già posato gli occhi su Massimiliano Allegri, il quale appare come l’esatto opposto di Inzaghi su diversi aspetti, a partire proprio dall’attenzione alla finezza delle routine tattiche. Sempre secondo calciomercatonews.com, nel caso in cui l’ex Juve dovesse approdare a Milano, ci sarebbe un’alta probabilità che questo possa indicare ai vertici nerazzurri delle figure a cui puntare, tra i quali spicca il nome di Adrien Rabiot.