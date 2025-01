Calciomercato Roma, niente scambio e comunicazione già arrivata: ci sono anche i rossoneri. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è nel pieno delle operazioni di mercato invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Dopo la convincente vittoria per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte, che ha garantito l’accesso ai play-off di Europa League contro il Porto, la dirigenza giallorossa sta valutando diverse operazioni sia in entrata che in uscita.

In uscita, si registra l’ufficialità del trasferimento di Mario Hermoso al Bayer Leverkusen con la formula del prestito secco per sei mesi. Il difensore spagnolo, arrivato a Roma da svincolato lo scorso settembre, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nella formazione capitolina e ha deciso di accettare la proposta del club tedesco per trovare maggiore continuità.

Un altro tema caldo riguarda Leandro Paredes. Secondo fonti argentine, il centrocampista avrebbe manifestato la volontà di tornare al Boca Juniors, comunicando la sua decisione ai compagni di squadra. La Roma sta valutando la situazione, consapevole dell’importanza del giocatore nel proprio scacchiere tattico.

Calciomercato Roma, scambio Marmol-Dahl: le ultime

Per quanto riguarda le entrate, la Roma sta monitorando diversi profili per rinforzare la difesa. Tra questi, spicca il nome di Mika Marmol, difensore centrale classe 2001 del Las Palmas. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è stato un primo contatto diretto tra i due club.

Il Las Palmas richiede il pagamento della clausola rescissoria di 10 milioni di euro in un’unica soluzione, mentre la Roma preferirebbe inserire nell’affare il cartellino di Samuel Dahl, giovane talento norvegese. Al momento, il club spagnolo non sembra disposto a trattare su queste basi, ribadendo la necessità di versare l’intera clausola per assicurarsi le prestazioni di Marmol.

Parallelamente, la Roma sta valutando altre operazioni per rinforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione. Il club giallorosso, che si era ufficialmente detto interessato a compiere un calciomercato ben mirato e ponderato, ha però adesso sempre meno tempo per venire incontro alle mai celate esigenze di Claudio Ranieri.

Con la chiusura del mercato sempre più vicina, la Roma è chiamata a muoversi con decisione per assicurarsi i rinforzi necessari e proseguire con ambizione nelle competizioni nazionali e internazionali. I prossimi giorni saranno decisivi per definire le operazioni in entrata e in uscita, con l’obiettivo di consegnare a Ranieri una squadra competitiva per affrontare le sfide future.