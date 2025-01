Calciomercato Roma, niente sconti e rilancio in Serie A

La Roma, che ha pescato il Porto ai play-off di Europa League, è al centro di una notizia importante di calciomercato.

Dopo aver sconfitto l’Udinese in campionato, la Roma di Claudio Ranieri ha ottenuto un altro successo molto importante. Anzi, decisamente più decisivo rispetto a quello rimediato domenica scorsa in Friuli.

La Roma, infatti, ieri sera ha sconfitto per 2-0 l’Eintracht di Francoforte. Con questo successo, dunque, i giallorossi hanno staccato il pass per i play-off dell’edizione di Europa League, dove quest’oggi nel sorteggio hanno pescato il Porto.

Gli uomini di Claudio Ranieri, di fatto, non sono stati fortunati, visto che potevano pescare anche il Ferencvaros. La Roma, dunque, si sfiderà contro il Porto, ma prima in casa giallorossa bisogana ricordare sia il match di domenica prossima contro il Napoli che un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, non c’è accordo con il Las Palmas per Marmol: occhio al Como

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Luis Quintana, giornalista di ‘DAZN Spagna’ e ‘Ser_LasPalmas’, è molto difficile che la Roma riesca ad accordarsi con il Las Palmas per il trasferimento in italia di Mika Marmol. Tra i due club, di fatto, c’è ancora una considerevole distanza economica.

Mika Marmol, dunque, difficilmente diventerà un giocatore della Roma. A complicare ancora di più il tutto, inoltre, bisogna segnalare l’interesse del Como per il centrale. I dirgenti della squadra di Cesc Fabregas hanno infatti chiesto informazioni per il giocatore di proprietà del Las Palmas.