DIRETTA Sorteggio playoff Europa League: l’avversaria della Roma | LIVE

In corso i sorteggi dei playoff di Europa League, durante i quali la Roma di Ranieri si giocherà l’accesso agli ottavi di finale

Il percorso europeo della Roma di Sir Claudio è stato letteralmente rilanciato dalla convincente vittoria di ieri sera con l’Eintracht Francoforte, grazie alla quale i giallorossi sono passati da possibili esclusi a potenzali favoriti per le fasi finali della competizione europea.

Il lavoro di Ranieri si è concretizzato soprattutto sul piano mentale (sul quale i giallorossi apparivano a dir poco provati dopo il doppio cambio di allenatore avvenuto nel giro di poche settimane), ma nella serata di ieri il tecnico originario di Testaccio ha anche manifestato esplicitamente le proprie preferenze sul piano delle titolarità e degli elementi più preziosi per la manovra giallorossa, schierando dal primo minuto quella che, con grande probailità, possiamo sancire come la formazione titolare della Roma di Ranieri.

Adesso tuttavia occorre resettare la mente per affrontare la prossima sfida di campionato, ma anche per proiettarsi alla prossima fase dell’Europa League: i playoff. Difatti in questo istante è in corso il sorteggio che sancisce il prossimo avversario dei capitolini. I giallorossi approdano da testa di serie, con la possibilità di affrontare una tra Ferencvaros e Porto.

I sorteggi di Europa League: ecco la prossima avversaria della Roma

In aggiornamento