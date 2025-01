Sorpresa Roma, doppia offerta dalla Premier: sta succedendo di tutto

Si prospettano ore assolutamente movimentate in casa Roma sia sul fronte entrate che su quello uscite: l’intreccio fa saltare il banco

Archiviato la vittoria casalinga contro l’Eintracht e conosciuta l’avversaria ai play off di Europa League, la Roma di Claudio Ranieri ha già proiettato le sue attenzioni al prossimo impegno casalingo contro il Napoli. Un match sicuramente importante dal quale il tecnico di Testaccio si aspetta nuove conferme. La gara contro gli Azzurri, però, ‘cade’ in un momento particolare della stagione, nella misura in cui non sono poche le indiscrezioni di mercato che stanno continuando a tenere banco e che potrebbero ridisegnare lo scacchiere della Roma.

Sotto questo punto di vista, le idee sia in entrata che in uscita non mancano. A rappresentare un autentico spartiacque, semmai, sarà rappresentato dall’incidenza di quelle che potrebbero essere definite a tutti gli effetti sorprese di mercato. Rientrano proprio in quest’orizzonte, del resto, le ultime voci riguardanti Matias Soulé e Zeki Celik. Rinfrancato dai buoni spunti offerti nel secondo tempo della sfida contro l’Eintracht, soprattutto l’ex esterno offensivo della Juventus continua a far parlare di sé. Non sono pochi, infatti, i club che in tempi e in modi diversi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno e capire eventuali margini di manovra. In particolare, a mettersi sulle tracce di Soulé sarebbe stato anche il Fulham.

Calciomercato Roma, da Celik a Soulé: il Fulham fa sul serio

A riferirlo è il giornalista Matteo De Santis che, intervenuto a Radio Manà Manà Sport, ha detto la sua in merito ad una nuova possibile pista a sorpresa per Soulé. Intenzionato ad intavolare una doppia operazione con la Roma, il Fulham non solo avrebbe proposto ai giallorossi di intavolare la trattativa per Soulé con la formula del prestito, ma avrebbe anche sondato il terreno per Celik.

Un doppio binario, insomma, da monitorare con estrema attenzione perché passibile di ulteriori sviluppi. A tal proposito, però, ricordiamo come la Roma abbia sempre rispedito al mittente le offerte consistenti in un prestito secco ricevute per Soulé. Allo stato attuale della situazione, infatti, la soluzione più probabile è che il jolly argentino resti nella Capitale. Tuttavia, staremo a vedere se ci saranno le condizioni per far saltare il banco.