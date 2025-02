Accordo e firma con la Roma: bianconeri respinti

Ecco le ultime in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

La vittoria con il Parma di mister Pecchia non ha semplicemente fornito nuovi strumenti alla tifoseria per riaccendere la speranza di riacciuffare posizioni di rilievo in classifica – proiezione letteralmente utopica fino ad una manciata di settimane fa -, ma ha anche restituito una serie di segnali importanti in merito alle qualità della formazione giallorossa.

Il perpetuo turnover di Sir Claudio ha infatti permesso a quei calciatori sinora impiegati poco o nulla di concretizzare parte delle proprie potenzialità.

Discorso valido in particolare per quei giovani talenti presenti nella rosa giallorossa relegati sino a poche giornate fa alla panchina, a cui il mister di Testaccio ha fornito nuovo spazio. Spiccano in tal senso le prestazioni di Tommaso Baldanzi e Matias Soulé, con l’argentino che nell’ultima partita con il Parma ha letteralmente trascinato a suon di giocate i giallorossi verso i tre punti.

Oltre ad una punizione al limite del capolavoro assoluto, l’argentino ha dispensato qualità in giro per il rettangolo verde, risultando spesso lucido e creativo. Parlando proprio di giovani promettenti, emergono novità di rilievo sul rinnovo di uno dei prospetti giallorossi più chiacchierato delle scorse settimane.

Mannini pronto al rinnovo: naufraga la prospettiva Udinese

Il profilo in questione risponde al nome di Mattia Mannini, ovvero uno dei gioielli più brillanti della Primavera della Roma. Si tratta di un esterno classe 2006 dalle rosee prospettive, dotato di tecnica, estro calcistico e intensità fisica (nonostante i suoi soli 170 centimetri è un corridore non da poco).

Secondo quanto riportato da La Repubblica stamane, pare che il talento originario di Sarzana sia ad un passo dal rinnovo con i giallorossi, dopo che diverse società avevano manifestato interesse nei suoi confronti.

Il quotidiano romano ha infatti riportato come il diciottenne rimarrà nella città eterna nonostante le insistenti avance dei vertici bianconeri dell’Udinese, intenzionati ad accaparrarsi il cartellino del talento giallorosso a parametro zero, dato che il suo contratto con i capitolini scadrà il prossimo giugno.