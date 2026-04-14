Non c’è due senza tre: l’Inter fa spesa in casa Roma

Il ping pong tra Milano e la Capitale non è ancora finito: continuano ad esprimere il loro gradimento

La stagione non è ancora finita ma le mosse dietro le quinte in chiave mercato continuano a tenere banco. Ne sa qualcosa la Roma che oltre a valutare con attenzione i prossimi sviluppi in entrata, è chiamata a far fronte a diversi assalti ai suoi big.

In via di definizione fino a qualche giorno fa, il rinnovo di Gianluca Mancini è ad esempio un tema di discussione in casa giallorossa. Il difensore italiano – fedelissimo di Gasperini – è legato ai capitolini da un contratto in scadenza nel 2027. Le parti continuano ad essere in contatto per capire il da farsi ma al momento la fumata bianca non è più ad un passo.

Di questa fase di stallo potrebbe approfittare l’Inter che, come rivelato da Repubblica, continua a monitorare la situazione. Profilo giudicato intrigante dall’area tecnica di “Via della Liberazione”, Mancini piace e non poco sia a Chivu che ai vertici dirigenziali nerazzurri.

Pronti a capitalizzare l’occasione nel caso in cui si creassero i presupposti propizi, i meneghini non sono affatto fuori dalla corsa al difensore della Roma e sono pronti a giocarsi le proprie chances. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi sul tema.