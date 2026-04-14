Roma, dalla cautela per Koné e Dybala al nuovo stop: il punto sugli infortunati

Tra campo, mercato ed infermeria: sono ore infuocate in casa giallorossa, le ultimissime

Classica partita da non fallire, il match dell’Olimpico contro l’Atalanta ha tutta l’aria di configurarsi come uno spareggio dal sapore d’Europa per la Roma. Pur vivendo un momento particolarmente delicato della propria stagione, i giallorossi vogliono giocarsi le loro chances per il quarto posto, ora distante solo tre lunghezze.

A tal proposito, inutile ribadire come il recupero degli infortuni rappresenti un autentico turning point. Al desiderio di mettere a disposizione di Gasp la rosa al completo, però, si associa anche la necessità di evitare ulteriori ricadute. Prudenza, la stessa che si sta continuando a professare sul doppio fronte Koné-Dybala.

Sia il francese che l’argentino, che inizialmente avevano messo nel mirino il Bologna, rischiano ora di tornare a maggio. Per entrambi lo staff medico vuole infatti evitare rientri affrettati che scriverebbero la parola fine alle rispettive stagioni.

Dal recupero di Wesley trapela invece maggiore ottimismo: il brasiliano potrebbe “strappare” la convocazione last minute anche se i dubbi residui saranno fugati solo nelle prossime ore. Di fatto, l’unico a smaltire l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box nei giorni scorsi è Mancini, rientrato parzialmente in gruppo.

La notizia delle ultime ore è comunque la distorsione alla caviglia sinistra accusata da Pisilli nell’allenamento di ieri: le condizioni del giovane centrocampista giallorosso verranno valutate con attenzione di giorno in giorno.