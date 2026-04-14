Dalla Juve alla Roma, 30 milioni: nuovo DS e cessione immediata

Cambio dirigenziale e addio già deciso: lascia il club dopo tante stagioni

Mai come in questa occasione, la qualificazione alla prossima Champions League sarà dirimente per capire il futuro tecnico e dirigenziale della Roma. Alle prese con la difficile gestione della rottura tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, il club giallorosso dovrà ancora una volta fare i conti con i paletti del settlement agreement.

In lotta con Como e Juventus, la squadra capitolina avrà bisogno di rinforzo un po’ in ogni reparto. Tra calciatori in scadenza, prestiti non riscattati e cessioni già decise, saranno molti i calciatori che saluteranno Trigoria in estate.

Nonostante l’incertezza sul futuro, Frederic Massara sta lavorando sul mercato che sarà e le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una nuova sfida proprio contro i bianconeri di Torino. Oddio, nuova per modo di dire, visto che stiamo parlando di un ritorno di fiamma.

Secondo footmercato, infatti, il Marsiglia e Leonardo Balerdi avrebbero già raggiunto un accordo tra gentiluomini per separarsi al termine della stagione. La cessione dell’italo-argentino sarà dunque una delle prime missioni del nuovo direttore sportivo, chiamato a sostituire Benatia, il cui addio a fine anno è stato ufficializzato dal club.

In Italia, il difensore 27enne è sin dalla scorsa estate finito nei radar proprio di bianconeri e giallorossi che, secondo quanto riportato dal media francese sopra citato, dovranno fare i conti con la valutazione da 30 milioni data dalla società provenzale.