Caos Roma, esonero Gasperini o addio Ranieri: discorso chiuso

Ormai non è più un mistero, la rottura tra allenatore e dirigenza giallorossa è insanabile

Dopo le tante frecciatine pubbliche di Gian Piero Gasperini, venerdì sera Claudio Ranieri ha deciso di dire anche la sua, senza usare mezzi termini e confermando anche in maniera ufficiale una frattura tra allenatore e dirigenza che cercavamo di raccontarvi già da diverse settimane.

Ritrovatisi a Trigoria oggi alla ripresa degli allenamenti, i due hanno deciso di ignorarsi alimentando quella situazione da muro contro muro che solamente l’intervento dei Friedkin potrà risolvere, in un modo o nell’altro.

Quella che fino a qualche settimana poteva essere catalogata come sensazione o indiscrezione, con il passare del tempo sembra assumere sempre più le sfumature della certezza e dell’inevitabile: a fine stagione, uno tra Gasp e Ranieri (con Massara) sarà di troppo.

Anche i bookmakers si sono appassionati al tema e non hanno alcun dubbio su chi sarà ancora alla Roma l’anno prossimo. La quota della permanenza di Gasperini in giallorosso di Snai e Sisal oscilla tra 1,33 e 1,50. Una cifra molto bassa che certifica come gli allibratori diano quasi per scontata la conferma dell’ex Atalanta.